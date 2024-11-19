2025最棒的開春禮盒之一「法朋經典蛋黃酥」禮盒，法朋烘焙甜點坊將於11/20中午12:00起開放預購2025農曆春節檔期的法朋招牌「經典蛋黃酥」以及多款精美禮盒，要讓喜歡法朋的粉絲們可以在2025開春的那一刻就能品嚐到最美味的法朋蛋黃酥。



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▲法朋蛋黃酥2025春節檔期11/20開放預購 / WalkerLand窩客島整理提供



法朋「經典蛋黃酥」多年來穩居消費者心中的春節首選甜點。這款甜點黃金比例分配為40%酥皮、40%紅豆餡與20%鹹蛋黃，選用屏東的頂級鹹蛋黃與嘉義洲南的天然海鹽，搭配丹麥LURPAK奶油與日本熊本麵粉製作出層次分明的酥皮，內餡使用屏東萬丹紅豆並適當減甜，呈現酥、鹹、甜三種口感的絕妙平衡。其售價為980元（9入裝），每年春節檔期推出後即迅速售罄，被譽為「新春最幸福的滋味」。



▲法朋經典蛋黃酥 / WalkerLand窩客島整理提供



除了經典蛋黃酥外，今年法朋特別推出多款春節限定禮盒系列，以滿足不同口味與需求。其中，「欣葉聯名雙饗禮盒」結合法朋的高端甜點工藝與欣葉台菜的經典美味，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價1080元。綠豆椪餡料綿密細膩，搭配蛋黃酥的香酥鹹甜，讓這款禮盒兼具傳統與現代特色，無論作為送禮或自用都相當體面。



另一款亮眼新品「經典蜂蜜燒餅禮盒」，單盒8入售價680元，結合台灣街頭懷舊風味與現代設計。內餡使用天然紅柴蜂蜜與日本九鬼芝麻，餅皮層次豐富，香氣撲鼻，讓人每一口都彷彿穿越回溫暖的舊時光。包裝靈感來自台灣原生山櫻花，完美展現自然美感與節慶氛圍，是與家人共度佳節或作為送禮的理想選擇。



還有「法式鳳梨酥禮盒」則是法朋的另一經典之作，多年來憑藉其獨特風味備受推崇。這款鳳梨酥以鹹蛋黃融入士鳳梨餡，再以奶油酥餅包裹，層次口感豐富，售價820元（10入裝）。名作家李昂曾盛讚其為「地表最強鳳梨酥餅」，這項評價更使其成為法朋最具辨識度的甜點之一。



▲▼ 法朋經典蜂蜜燒餅禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供



法朋「經典蛋黃酥」春節限定預購

開放時間：2023年11月20日（週三）中午12:00起。

售價：980元（9入裝）。

供應方式：宅配與現場自取。



法朋「欣葉聯名雙饗禮盒」春節限定預購

售價：1080元。

內容物：蛋黃酥6顆、綠豆椪3顆。



法朋「經典蜂蜜燒餅禮盒」

售價：680元（8入）。



法朋「法式鳳梨酥禮盒」

售價：820元（10入）。

