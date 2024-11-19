中華隊12強賽挺進東京，棒球迷這次要揪團吃披薩慶祝一波。必勝客針對棒球12強賽晉級話題，特別推出快閃10天「尖叫自由點」優惠，個人套餐最低99元起，還有超狂「大比薩199元」優惠限時回歸，最高現省471元。讓棒球迷、速食控不管是一人午餐時光、或是下班後集體揪團看球，都能吃披薩嗨起來。



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▲▼中華隊12強賽挺進東京 必勝客比薩199元優惠 / WalkerLand窩客島整理提供





為了讓人看球賽配披薩，必勝客超狂優惠「大比薩199元」在11/19-12/2平日限定回歸，平日單點199元即可選經典口味比薩，無論是夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞，共10種口味選擇，最高現省421元。也能用40元加價升級全新BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩等，超夯口味「炙燒明太子嫩雞、和風章魚燒、海鮮」則有限定優惠價299元。



▲必勝客尖叫自由點快閃優惠 大比薩最低199元起 / WalkerLand窩客島整理提供



I人揪不到咖也沒關係，必勝客也推出「個人自由點套餐」超划算。個人餐最低99元就有「個人比薩+副食+飲料」，還有升級版149元套餐，獨享「激省麵飯/起司咔滋餅/個人比薩」任選一款搭配副食+飲料，就算自己看球賽應援12強，也能吃得超澎湃。



▲必勝客客人餐優惠99元起 替中華隊12強賽應援 / WalkerLand窩客島整理提供







必勝客 尖叫自由點 12強賽應援優惠

活動期間：2024/11/19-12/2

1、個人超值自由點（PK APP 11:00-14:00限定）

活動內容：主食（個人比薩/紙包飯）+副食+飲料，99元優惠。



2、個人豪華自由點

活動內容：主食（激省麵飯/起司咔滋餅/個人比薩）+副食+飲料，149元優惠。



3、單點大比薩$199起

活動內容：

199元口味：

夏威夷/雙層美式臘腸/四小福/日式照燒雞/黃金咖哩海鮮



239元口味：

BBQ黃金嫩雞/雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福/熱帶鳳梨海鮮總匯/雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福/海陸總動員



299元口味：

炙燒明太子嫩雞/和風章魚燒/海鮮/超級總匯/彩蔬鮮菇/鐵板雙牛/韓式泡菜燒肉/哈辣墨西哥