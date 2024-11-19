為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 12強晉級吃199元披薩！必勝客大披薩199元 慶祝12強賽挺進東京。

12強晉級吃199元披薩！必勝客大披薩199元 慶祝12強賽挺進東京。

12強 必勝客 比薩 棒球 more
2024-11-19 22:05:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

中華隊12強賽挺進東京，棒球迷這次要揪團吃披薩慶祝一波。必勝客針對棒球12強賽晉級話題，特別推出快閃10天「尖叫自由點」優惠，個人套餐最低99元起，還有超狂「大比薩199元」優惠限時回歸，最高現省471元。讓棒球迷、速食控不管是一人午餐時光、或是下班後集體揪團看球，都能吃披薩嗨起來。

推薦閱讀：12強晉級優惠！肯德基10元咔拉雞腿堡 炸雞蛋撻比買一送一更划算。
必勝客優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼中華隊12強賽挺進東京 必勝客比薩199元優惠  / WalkerLand窩客島整理提供
必勝客 起司咔滋餅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓人看球賽配披薩，必勝客超狂優惠「大比薩199元」在11/19-12/2平日限定回歸，平日單點199元即可選經典口味比薩，無論是夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞，共10種口味選擇，最高現省421元。也能用40元加價升級全新BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩等，超夯口味「炙燒明太子嫩雞、和風章魚燒、海鮮」則有限定優惠價299元。

▲必勝客尖叫自由點快閃優惠 大比薩最低199元起  / WalkerLand窩客島整理提供

I人揪不到咖也沒關係，必勝客也推出「個人自由點套餐」超划算。個人餐最低99元就有「個人比薩+副食+飲料」，還有升級版149元套餐，獨享「激省麵飯/起司咔滋餅/個人比薩」任選一款搭配副食+飲料，就算自己看球賽應援12強，也能吃得超澎湃。

▲必勝客客人餐優惠99元起 替中華隊12強賽應援  / WalkerLand窩客島整理提供


 

必勝客 尖叫自由點 12強賽應援優惠

活動期間：2024/11/19-12/2
1、個人超值自由點（PK APP 11:00-14:00限定）
活動內容：主食（個人比薩/紙包飯）+副食+飲料，99元優惠。

2、個人豪華自由點
活動內容：主食（激省麵飯/起司咔滋餅/個人比薩）+副食+飲料，149元優惠。

3、單點大比薩$199起
活動內容：
199元口味：
夏威夷/雙層美式臘腸/四小福/日式照燒雞/黃金咖哩海鮮

239元口味：
BBQ黃金嫩雞/雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福/熱帶鳳梨海鮮總匯/雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福/海陸總動員

299元口味：
炙燒明太子嫩雞/和風章魚燒/海鮮/超級總匯/彩蔬鮮菇/鐵板雙牛/韓式泡菜燒肉/哈辣墨西哥

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#12強
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇

 下一篇chevron_right

台北美式漢堡推薦7選！貓狗店長超可愛，這家根本台版Shake Shack。
延伸閱讀
12強晉級優惠！肯德基10元咔拉雞腿堡 炸雞蛋撻比買一送一更划算。
 編輯 張人尹
12強贏球優惠！OK超商飲料39元 爆米花最低33元應援中華隊。
 編輯 張人尹
12強必勝客必勝餐！世界棒球12強賽必勝客限定優惠現省443元。
 編輯 李維唐
必勝客99元套餐攻略！必勝客比薩「個人超值自由點」3項99元優惠套餐、超夯起司咔滋餅79元就能吃。
 編輯 張人尹
必勝客比薩38折！必勝客週年慶優惠總整理，9種口味大比薩300元有找，滿額加碼送地瓜條、麻糬QQ球。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up