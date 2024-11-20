就是喜歡吃蛋餅！對於許多人來說「蛋餅」是早餐必吃的品項之一，更可以說是與大冰奶一樣，在台灣的早餐店是無敵般的存在。成立40年的連鎖早餐「早安美芝城」，了解蛋餅對早餐的重要性，所以在慶祝四十週年慶的同時，特別推出了四十週年壓軸新品「苔積Damn～蛋餅」，要台灣人最愛的早餐「蛋餅」有更多吃法、更百吃不膩。



▲早安美芝城「苔積Damn～蛋餅」四十週年新菜單，早餐蛋餅必吃清單 / WalkerLand窩客島整理提供



早安美芝城全新早餐單品「苔積Damn～蛋餅」，將台灣知名的「台積電」與英文「Damn」巧妙結合，為這款新品注入了濃厚的幽默感與創意。這款蛋餅的特色在於其豐富的內餡，選用海鹽味付海苔、柴魚片及秘製醬料，層次豐富的口感與酥脆的外皮相得益彰，讓人仿佛置身於大海，品味每一口的清新與鮮美。



推薦閱讀：法朋蛋黃酥2025春節檔期11/20開放預購！欣葉聯名雙饗禮盒同步限量開賣。



▲早安美芝城「苔積Damn～蛋餅」/ WalkerLand窩客島整理提供



此外，早安美芝城也推出了幾款不同風味的蛋餅，這些新品皆強調「滿料」和「滿足」，不僅在視覺上得到享受，還能在每一口中感受到無比的幸福感。其中，「牽絲肉肉ㄉㄥˊ～蛋餅」結合了日式燒肉和牽絲起司，將頂級嫩滑的燒肉與濃郁的起司搭配，帶來的美味口感能讓人瞬間忘卻一切壓力。而「薯餅薯餅蛋餅」則將外酥內軟的金黃薯餅與濃郁奶香的起司完美融合，帶來了一份溫暖和幸福。這些蛋餅不僅豐富了口感，也讓忙碌的現代人能在忙碌的早晨，輕鬆享受一份滋味十足的美好早餐。



▲早安美芝城「牽絲肉肉ㄉㄥˊ～蛋餅」、「薯餅薯餅蛋餅」 / WalkerLand窩客島整理提供





並且為了慶祝四十週年，早安美芝城加碼推出了趣味社群活動「用愛發Damn」，邀請消費者參與錄音留言創意挑戰，即日起至11月29日，只需於Threads平台上參加留言活動，就有機會獲得「爆有料蛋餅」的新品體驗券（線上點餐專屬）。透過幽默的命名和豐富的內餡設計，早安美芝城不僅讓台灣早餐文化再升級，更成功將傳統美食與現代創意結合，以創新的方式重新詮釋早餐的可能性。



▲趣味社群活動「用愛發Damn」 / WalkerLand窩客島整理提供

早安美芝城「用愛發Damn」社群活動

活動期間：即日起至11月29日

平台：Threads

參與方式：錄音留言創意活動

獎品：「爆有料蛋餅」新品體驗券（線上點餐專屬）