堪稱全台最貴飯店「漢來日月行館」正式插旗日月潭！飯店控都在期待的「漢來日月行館」於11月試營運至今，成為全台頂級度假住宿的新指標。斥資15億改造，坐擁270度湖光山色的美景，每間客房都設有溫泉池，一泊二食再加特色小吃宵夜場，三餐吃到飽讓你入住飽到撐。窩客島整理15大亮點，在特別的日子就到日月潭入住漢來日月行館，享受湖景、美食、溫泉、藝術和綠植空間結合的渡假體驗。



▲▼漢來日月行館 日月潭溫泉飯店推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





漢來日月行館設有93間客房，每間皆配備面湖專屬陽台與溫泉池，提供旅客無與倫比的住宿體驗。從晨光到暮色，每位旅客都能在此感受到日月潭大自然的美好氛圍。在飯店大廳就以大量植栽和挑高11樓的玻璃帷幕將，營造出猶如室內溫室的氛圍感，將日月潭自然景觀延伸到館內，透過自然光的投射讓人拋棄煩憂，好好體驗漢來日月行館的一泊二食頂級住宿。



▲▼漢來日月行館大量植物妝點 / WalkerLand窩客島整理提供。





漢來日月行館每間客房都以自然木質搭配沉穩色調設計，提供溫暖舒適的氛圍。房間物品選用席夢思床墊、Aesop沐浴用品、TOTO免治馬桶、Dyson吹風機、Devialet音響等，還特意和南投水里蛇窯訂製專屬茶具，入住就能感受到滿滿的細節。就連冰箱也放滿各式啤酒、飲料都可以免費飲用，其中還有限定的日月潭阿薩姆啤酒，一定要試試。

▲▼漢來日月行館房內備品極致享受 / WalkerLand窩客島整理提供。





此外，漢來日月行館每間客房都設有專屬的湖景溫泉池，水質源來自深達1,600公尺的碳酸氫鹽泉，是被譽為美人湯的溫泉，在私人空間中可以好好享受湖光山色的美景。公共空間的溫泉大眾浴池則是採取日式裸湯模式，有180度無死角的湖面風光，設有冷池、熱池、乾式烤箱加倍享受。



▲▼漢來日月行館每間客房都有湖景溫泉池、大眾浴池三溫暖 / WalkerLand窩客島整理提供。





同時，也貼心準備過夜包內含有寶格麗保養品、可攜帶式的環保牙刷等，不僅入住使用還可以整包帶走。就連房間內的拖鞋也負有鞋袋可以帶回家繼續使用，以達到永續環保。並準備特製的麻布袋方便大家將備品打包帶走。並提供極致的開床服務，由管家協助挑選個人喜愛的夜床香氛，讓人一夜好眠。



▲▼漢來日月行館過夜包、室內拖鞋皆可帶走 / WalkerLand窩客島整理提供。





飯店還提供無邊際泳池與多元娛樂設施，讓人隨時隨地感受身心放鬆。頂樓Sky Lounge則以壯麗湖景和精緻調酒，是日月潭最高的景觀餐廳，提供午間輕食、下午茶和深夜酒吧，現場還有歌手駐唱營造氛圍，成為旅客不可錯過的夜生活新選擇。11樓首度引進SOCIÉ Spa，由日本施舒雅60餘年美容專業與英國頂級芳療品牌ESPA打造頂級的舒壓之旅。



▲▼漢來日月行館 Sky Lounge日月潭最高的景觀餐廳、11樓SOCIÉ Spa按摩體驗 / WalkerLand窩客島整理提供。





漢來日月行館的餐飲選擇多樣且高水準，從中式粵菜的日月軒，到以日本A5和牛、龍蝦為主打的四季餐廳，後者更是採取半自助吧的形式，吧台上提供生魚片、熱炒類、生菜沙拉、飲料吧等，就連漢來美食旗下吃到飽「島語」的自製冰淇淋也能無限量品嚐，只要是入住的旅客兩間不同特色餐廳可任選。而早餐也是在四季餐廳中用餐，主餐河龍蝦歐姆蛋、美國肋眼牛排等無限量加點之外，吧台上的餐點也可自行夾取，一大早就讓人飽到天靈蓋。



▲▼漢來日月行館 四季餐廳吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供。





只要入住漢來日月行館，不僅有晚餐和早餐吃到飽，一樓茶屋也獻上宵夜場，以台灣各地人氣小吃為主打，每個月不定期更換合作的店家，目前11月供應新竹石家魚丸、苗栗阿梅姐的蔥肉包和黃小琥家開的高雄50年杏仁茶，零距離直送的人氣小吃，在深夜的日月潭就能吃到，超幸福。



▲▼漢來日月行館 一樓茶屋宵夜場和台灣各地人氣小吃合作 / WalkerLand窩客島整理提供。





漢來日月行館注重深度體驗與文化感受，邀請頂尖藝術家打造館內裝飾，將自然美學與當代藝術完美結合。包括國際當代藝術家草間彌生的南瓜、瑞士藝術家烏戈·羅迪諾納的透明藍色馬、現代雕塑大師朱銘及書畫大師張大千與齊白石的代表性作品，每個角落都能發現不同的藝術藏品，就算說是藝術殿堂也不為過。



館內也提供多種活動，包括迎曙光、桌遊和Switch租借、湖濱漫遊導覽、舒壓瑜伽、觀星體驗等通通免費。亦可加購搭乘專屬遊亭巡航，來趟不一樣的日月潭奢華旅程。



推薦閱讀：南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。



▲▼漢來日月行館設置草間彌生、朱銘等藝術家作品 / WalkerLand窩客島整理提供。









漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

訂房電話：049-221-2188

平均房價：每房約三萬二元，房價為浮動請至官方查詢入住日期。



漢來日月行館 15大特色亮點

1、每間皆為湖景房。

2、飯店大廳大量植栽和挑高11樓的玻璃帷幕，營造出猶如室內溫室。

3、選用席夢思床墊、Aesop沐浴用品、TOTO免治馬桶、Dyson吹風機、Devialet音響等高端備品。

4、冰箱飲品可免費飲用，包含限定版日月潭阿薩姆啤酒。

5、房內專屬的湖景美人湯溫泉池。

6、訂製過夜包、拖鞋和麻袋皆可帶走。

7、開床服務，由管家協助挑選個人喜愛的夜床香氛。

8、頂樓Sky Lounge日月潭最高的景觀餐廳。

9、首度引進SOCIÉ Spa。

10、中式粵菜的日月軒。

11、四季餐廳晚餐Fine Dining半自助吃到飽。

12、四季餐廳早餐主餐無限加點、自助吧吃到飽。

13、一樓茶屋宵夜場引進特色小吃名店。

14、大量藝術作品。

15、提供迎曙光、桌遊和Switch租借、湖濱漫遊導覽、舒壓瑜伽等活動，可由管家服務安排。