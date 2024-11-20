大口吃肉、吃漢堡就是下班後最療癒的享受！漢堡王這次推出飽足感十足的「捲捲德腸堡」系列，超澎湃的德式香腸直接捲成圈、夾在漢堡中，一口咬下享受Ｑ彈、拼汁的快感。於即日起正式開賣再度引領漢堡控的討論話題。



▲漢堡王 捲捲德腸堡系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供。



於去年夏天首次問世的「捲捲德腸烤牛堡」，招牌火烤牛肉搭上厚實的德腸雙倍享受，開賣兩週就瞬間完售。這次不僅經典回歸，更推出「捲捲德腸堡」和「捲捲德腸脆雞堡」兩款新口味，前者是基本款強調原汁原味，以德式香腸為核心，肉質彈牙多汁，再淋上漢堡王特製的烤肉醬超涮嘴。後者則是結合酥脆炸雞，帶來豬肉與雞肉的雙重香氣衝擊，滿足味蕾的多元體驗。



▲漢堡王 捲捲德腸堡系列共有三種口味 / WalkerLand窩客島整理提供。



為確保每一口都是真材實料，漢堡王對食材嚴格把關，堅持不使用額外的人工添加物與防腐劑，提供值得信賴的美食。即日起至1月13日，全台漢堡王門市及外送平台均可享用這場「捲食尚」的味蕾旅行。不論是與朋友共享還是打卡拍照，這股德腸風潮絕對讓你驚艷不已。



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▲▼漢堡王 捲捲德腸堡系列限量開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。









漢堡王 捲捲德腸堡系列新品

販售時間：即日起至2025/1/13

販售方式：臨櫃點餐、官網預訂自取、外送平台訂購

活動商品與價格：

捲捲德腸堡：單點109元/套餐154元

捲捲德腸烤牛堡：單點129元/套餐174元

捲捲德腸脆雞堡：單點119元/套餐164元