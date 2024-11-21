啤酒控一定不陌生的金色三麥在台灣餐飲、啤酒市場，已走過20個年頭。為了慶祝金色三麥20歲生日，品牌將於11/23在大稻埕碼頭廣場舉行「金色三麥啤酒音樂節」，並同時進行「超麥力音樂大賽」總決賽。活動集合來自全球千人海選的音樂新星，與超人氣歌手Matzka、PIZZALI、王ADEN、高爾宣OSN等卡司同台演出，讓淡水河岸成為青春與音樂的燃點。當天活動免費入場，並邀請所有熱愛音樂、啤酒與美食的人前來參與，共同感受20年的熱血與感動。
金色三麥的故事自2004年汐止的一間小型酒廠開始，憑藉獨特的「餐酒雙引擎」經營模式，發展至全台38間門市，平均每日接待超過兩萬名顧客。今年更成功登錄興櫃，象徵品牌在逆境中堅持夢想的精神。這份堅持也延續至音樂大賽，吸引來自台灣與世界各地的近千名參賽者，經過海選及北中南三地複賽後，最終40組選手脫穎而出，將在當天的決賽舞台上一展實力。同時，現場還邀請多位知名餐飲品牌加入，推出一日限定的特色美食，讓民眾在微醺與佳餚的陪伴下，盡享戶外音樂盛宴的魅力。
此外，金色三麥以其永續理念，攜手東台灣知名餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），共同推出「花東開動吧！」年度企劃。即日起至2024年底，於金色三麥門市推出由楊主廚監製的花東特色客座菜，包括「南法刺蔥香草雞」與「燉樹豆勇士豬」，兩道菜運用刺蔥、樹豆、小米辣椒等在地特色食材，搭配金色三麥精釀啤酒。佐餐酒更特別選用台東泰源幽谷的無毒野薑花釀造，展現花東風味的獨特魅力。
金色三麥還將花東的豐富資源與特色場域編輯成「花東秘境指南」，作為串連旅遊與美食的橋樑。消費者至金色三麥門市點選主題料理即可獲得此指南，持指南至花東合作店家消費，還能累積戳章兌換總價值超過300萬的好禮，包括德國訂製的「花東城市杯」與品牌禮物卡等。活動旨在透過美食與旅遊的深度結合，帶領全台旅人以味蕾探索花東的山海之美，同時促進在地產業復甦，實現「餐桌共好」的理念。
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金色三麥的20週年慶典是一場結合音樂、飲食與在地文化的全方位體驗，從大稻埕的動感音樂現場到花東的深度美味之旅，充分展現品牌對創新與永續的承諾。這不僅是對過去20年的致敬，更是對未來更高目標的展望，邀請所有人一同見證並參與這場充滿熱情與夢想的盛宴。
金色三麥啤酒音樂節「超麥力音樂大賽」總決賽
時間：2024年11月23日（週六）
地點：大稻埕碼頭廣場
超人氣歌手助陣：Matzka、PIZZALI、王ADEN、高爾宣OSN等卡司同台演出。
免費入場：邀請所有音樂、啤酒與美食愛好者參與。
多元美食攤位：與知名餐飲品牌合作，推出限定特色料理。
金色三麥「花東開動吧！」2024年度企劃
期間：即日起至2024年12月30日
花東特色客座菜：由Sinasera 24主廚楊柏偉監製，推出兩道料理：南法刺蔥香草雞、燉樹豆勇士豬
佐餐酒特別搭配：採用台東泰源幽谷的無毒野薑花釀造啤酒。
金色三麥《花東秘境指南》串連活動
期間：即日起至2025年11月30日
獲取指南：到金色三麥全台門市，點選「花東開動吧！」主題料理，即可免費獲得《花東秘境指南》。
享優惠與集章：
2025年8月31日前：持指南至合作店家消費，享專屬優惠並獲得戳章。
合作店家推薦：包含特色海產店、米其林團隊餐廳、質感咖啡店等共31間優質場域。
兌換好禮：
2025年2月3日～2025年11月30日：累積戳章至金色三麥兌換限定禮品：
德國訂製「SUNMAI金色三麥花東城市杯」
經典大拼盤
金色三麥萬元禮物卡
總價值超過300萬好禮等你拿！