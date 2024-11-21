啤酒控一定不陌生的金色三麥在台灣餐飲、啤酒市場，已走過20個年頭。為了慶祝金色三麥20歲生日，品牌將於11/23在大稻埕碼頭廣場舉行「金色三麥啤酒音樂節」，並同時進行「超麥力音樂大賽」總決賽。活動集合來自全球千人海選的音樂新星，與超人氣歌手Matzka、PIZZALI、王ADEN、高爾宣OSN等卡司同台演出，讓淡水河岸成為青春與音樂的燃點。當天活動免費入場，並邀請所有熱愛音樂、啤酒與美食的人前來參與，共同感受20年的熱血與感動。





金色三麥的故事自2004年汐止的一間小型酒廠開始，憑藉獨特的「餐酒雙引擎」經營模式，發展至全台38間門市，平均每日接待超過兩萬名顧客。今年更成功登錄興櫃，象徵品牌在逆境中堅持夢想的精神。這份堅持也延續至音樂大賽，吸引來自台灣與世界各地的近千名參賽者，經過海選及北中南三地複賽後，最終40組選手脫穎而出，將在當天的決賽舞台上一展實力。同時，現場還邀請多位知名餐飲品牌加入，推出一日限定的特色美食，讓民眾在微醺與佳餚的陪伴下，盡享戶外音樂盛宴的魅力。



金色三麥啤酒音樂節「超麥力音樂大賽」總決賽

時間：2024年11月23日（週六）

地點：大稻埕碼頭廣場

超人氣歌手助陣：Matzka、PIZZALI、王ADEN、高爾宣OSN等卡司同台演出。

免費入場：邀請所有音樂、啤酒與美食愛好者參與。

多元美食攤位：與知名餐飲品牌合作，推出限定特色料理。



金色三麥「花東開動吧！」2024年度企劃

期間：即日起至2024年12月30日

花東特色客座菜：由Sinasera 24主廚楊柏偉監製，推出兩道料理：南法刺蔥香草雞、燉樹豆勇士豬

佐餐酒特別搭配：採用台東泰源幽谷的無毒野薑花釀造啤酒。



金色三麥《花東秘境指南》串連活動

期間：即日起至2025年11月30日

獲取指南：到金色三麥全台門市，點選「花東開動吧！」主題料理，即可免費獲得《花東秘境指南》。

享優惠與集章：

2025年8月31日前：持指南至合作店家消費，享專屬優惠並獲得戳章。

合作店家推薦：包含特色海產店、米其林團隊餐廳、質感咖啡店等共31間優質場域。



兌換好禮：

2025年2月3日～2025年11月30日：累積戳章至金色三麥兌換限定禮品：

德國訂製「SUNMAI金色三麥花東城市杯」

經典大拼盤

金色三麥萬元禮物卡

總價值超過300萬好禮等你拿！