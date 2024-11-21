吃bb.q CHICKEN韓式炸雞買一送一、挺中華隊！世界棒球12強東京4強賽首戰將於今早11點由中華隊對上委內瑞拉，為了讓大家可以專注地追棒球賽事，來自韓國最大連鎖的韓式炸雞「bb.q CHICKEN」，全台門市祭出三天限定「打氣餐買一送一」，滿足看球聚餐需求，為中華隊挺進冠軍賽加油助威。



▲bb.q CHICKEN炸雞買一送一 東京四強優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。



以行動力挺中華隊挑戰東京四強戰的「bb.q CHICKEN」，於東京四強賽11/21~11/23期間推出「打氣炸雞餐」買一送一，包含去骨炸雞8塊和三節翅2支，口味可選蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司或辣味燒肉風味，再搭配汽水一罐，無論是現場內用、還是外帶或電話預訂都能享有優惠。門市每日供應量有限，建議提前預約，免得錯過這波炸雞狂歡。



▲bb.q CHICKEN為韓國最大連鎖韓式炸雞品牌，推出3天炸雞買一送一挺中華隊/ WalkerLand窩客島整理提供。



bb.q CHICKEN以酥脆多汁的韓式炸雞打動了無數味蕾，而這次推出的四種人氣口味更是每種都超夯，無論是香甜的蜂蜜蒜味、濃郁的韓式甘醬、鹹香的起司，還是帶點刺激的辣味燒肉風味，都能滿足各種炸雞控的需求。連續三天的買一送一活動不僅滿足味蕾，更是為中華隊球迷打造專屬的賽事應援套餐，快揪好友一起進門市嗑炸雞看比賽，為中華隊奪冠之路加油。



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▲▼bb.q CHICKEN人氣韓式炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供。







bb.q CHICKEN炸雞買一送一 東京四強優惠

活動期間：2024/11/21～11/23

優惠內容：打氣餐買一送一，僅限內用、現場外帶或電話預訂

打氣餐內容：去骨炸雞8塊＋三節翅2支（四種口味任選兩款）＋汽水1罐

注意事項：每日限量供應，內用須另加10%服務費，外送及享聚卡優惠不適用。