2024世界棒球12強台灣晉級了，前進東京四強！昨晚(11/17)中華隊以11：3的佳績大勝澳洲隊，確定晉級東京四強，寫下國際三大賽32年未見的新紀錄。本次12強賽中華隊以3勝1敗的成績穩居分組第二，日本也在昨晚戰勝古巴、四連勝穩坐分組第一，確定由日本和中華隊脫穎而出晉級東京四強，目前四強賽程已出來，球迷下週繼續為中華隊加油。
▲ 棒球12強中華隊晉級四強，前進東京四強賽程出爐/ WalkerLand窩客島整理提供。
這次中華隊12強無論是穩健的投手群還是強勢的打擊火力，尤其是有四分滿貫砲、三分全壘打接力出現，都讓棒球迷看得大呼過癮，更是寫下國際三大賽32年未見的新紀錄。目前四強賽的賽程已揭曉，中華隊將於11月21日11:00對上A組第一的委內瑞拉，展開四強之路。接下來還將於11月22日及23日分別迎戰美國及日本，棒球迷繼續為中華隊加油，見證台灣棒球傳奇一刻。
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▲ 2024世界棒球中華隊東京四強賽程時刻表，台灣時間為主/ WalkerLand窩客島整理提供。
12強 東京複賽賽程台灣時間
11/21 11:00 委內瑞拉 vs. 中華隊
11/21 18:00 日本 vs. 美國
11/22 11:00 中華隊 vs. 美國
11/22 18:00 日本 vs. 委內瑞拉
11/23 11:00 委內瑞拉 vs. 美國
11/23 18:00 日本 vs. 中華隊