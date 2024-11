2024世界棒球12強台灣晉級了,前進東京四強!昨晚(11/17)中華隊以11:3的佳績大勝澳洲隊,確定晉級東京四強,寫下國際三大賽32年未見的新紀錄。本次12強賽中華隊以3勝1敗的成績穩居分組第二,日本也在昨晚戰勝古巴、四連勝穩坐分組第一,確定由日本和中華隊脫穎而出晉級東京四強,目前四強賽程已出來,球迷下週繼續為中華隊加油。



▲ 棒球12強中華隊晉級四強,前進東京四強賽程出爐/ WalkerLand窩客島整理提供。



這次中華隊12強無論是穩健的投手群還是強勢的打擊火力,尤其是有四分滿貫砲、三分全壘打接力出現,都讓棒球迷看得大呼過癮,更是寫下國際三大賽32年未見的新紀錄。目前四強賽的賽程已揭曉,中華隊將於11月21日11:00對上A組第一的委內瑞拉,展開四強之路。接下來還將於11月22日及23日分別迎戰美國及日本,棒球迷繼續為中華隊加油,見證台灣棒球傳奇一刻。



▲ 2024世界棒球中華隊東京四強賽程時刻表,台灣時間為主/ WalkerLand窩客島整理提供。





12強 東京複賽賽程台灣時間

11/21 11:00 委內瑞拉 vs. 中華隊

11/21 18:00 日本 vs. 美國

11/22 11:00 中華隊 vs. 美國

11/22 18:00 日本 vs. 委內瑞拉

11/23 11:00 委內瑞拉 vs. 美國

11/23 18:00 日本 vs. 中華隊