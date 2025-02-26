贏球就是要喝買一送一！在棒球經典賽資格戰中，中華隊在最後被水一戰後，成功拿下2026經典賽門票，翰林茶館為了和大家同慶、狂歡，特別將招牌人氣「國宴珍奶」推出買一送一優惠，用最經典的台味手搖，邀大家今天中午到翰林茶館享受贏球的快樂，為中華隊喝采。
▲晉級WBC經典賽優惠，翰林茶館「國宴珍奶買一送一」要喝 / WalkerLand窩客島整理提供
▲翰林茶館「國宴珍奶買一送一」快閃限定 / WalkerLand窩客島整理提供
就連外賓都讚不絕口的台灣之光「翰林茶館 國宴珍奶」，這次的買一送一活動限定外帶，全台翰林門市都能用，每人限購一組，不能跟其他優惠併用。這次優惠數量有限，各門市只放出30到50組，今天中午12點開搶，售完就沒了，數量有限，記得提前卡位，免得撲空，錯過只能等明年2026WBC經典賽。
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▲珍奶控今天中午就喝翰林茶館「國宴珍奶買一送一」 / WalkerLand窩客島整理提供
▲翰林茶館珍奶買一送一每間門市限量最多50組 / WalkerLand窩客島整理提供
翰林茶館 經典賽資格賽贏球優惠
活動時間：2025/2/26
活動地點：全台翰林茶館
活動內容：於今日中午12點起，門市現場外帶「國宴珍奶」買一送一。限量30~50組，售完為止。
注意事項：
1、本活動不得與其他優惠合併使用。
2、翰林國際茶餐飲集團保有本優惠活動解釋、變更、中止之權力。