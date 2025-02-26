贏球就是要喝買一送一！在棒球經典賽資格戰中，中華隊在最後被水一戰後，成功拿下2026經典賽門票，翰林茶館為了和大家同慶、狂歡，特別將招牌人氣「國宴珍奶」推出買一送一優惠，用最經典的台味手搖，邀大家今天中午到翰林茶館享受贏球的快樂，為中華隊喝采。



▲晉級WBC經典賽優惠，翰林茶館「國宴珍奶買一送一」要喝 / WalkerLand窩客島整理提供



▲翰林茶館「國宴珍奶買一送一」快閃限定 / WalkerLand窩客島整理提供

翰林茶館 經典賽資格賽贏球優惠

活動時間：2025/2/26

活動地點：全台翰林茶館

活動內容：於今日中午12點起，門市現場外帶「國宴珍奶」買一送一。限量30~50組，售完為止。

注意事項：

1、本活動不得與其他優惠合併使用。

2、翰林國際茶餐飲集團保有本優惠活動解釋、變更、中止之權力。