棒球迷狂歡先喝星巴克買一送一！在WBCQ世界棒球經典賽資格賽中，中華隊在最後一戰對上西班牙，這場關鍵戰役，終於以 6:3 成功復仇西班牙、拿下勝利，正式晉級 2026 年 WBC 世界棒球經典賽，讓全台全迷都熱血沸騰。為了和球迷們一起狂歡這場勝利，星巴克祭出「好友分享日」咖啡買一送一活動，讓大家在 2/27 揪人喝一杯勝利的滋味。



▲中華隊晉級WBC世界棒球經典賽，星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克買一送一快閃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 感謝英雄 好友分享日

星巴克將在本週四2/27推出一日限定買一送一優惠，於當天11:00-20:00，只要到全台星巴克門市，買兩杯相同口味、同容量的飲品，就能享有買一送一優惠，等於用一杯的價格請朋友一起喝。每人每次最多買二送二，活動僅限當場領取。喜歡嚐鮮的話，建議可以點最新櫻花系列「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」、「櫻花風味草莓抹茶那堤」，是近期好評不斷的新品。推薦閱讀： 中華隊復仇西班牙成功！5大超商量販買一送一嗨翻，WBC經典賽晉級優惠狂賀。 ▲星巴克買一送一，推薦必喝新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克買一送一1/27快閃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/2/27(四)

活動內容：活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。