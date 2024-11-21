世界棒球12強挺進東京四強戰的中華隊，今天開打了！近期在信義區正式開幕的日本人氣居酒屋「筑前屋」，佔地百坪、紅白燈籠高掛的空間，搭配串燒、日本料理和調酒等100道料理，大大滿足信義區上班族和逛街的人潮。這次，為了挺中華隊，特意在11/23 台日大戰開打當日，不僅有現場轉播賽事，更推出1元「咔滋洋芋甜筒沙拉」打爆日本優惠，號召球迷一起來店內集氣、贏球。
▲▼筑前屋12強轉播免費看台日大戰 再推東京四強戰優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。
11月23日台日棒球大戰更將讓「筑前屋」成為應援中華隊的絕佳選擇！店內將直播賽事，並特別推出限時活動。當天到店用餐的顧客，可用1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，沙拉上還插有日本國旗並附小槌子，象徵與中華隊一起打爆日本隊的決心。濃厚的應援氛圍與趣味活動，讓每位球迷都能在歡呼度過難忘的一天。
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▲▼筑前屋東京四強戰推1元「咔滋洋芋甜筒沙拉」/ WalkerLand窩客島整理提供。
筑前屋 棒球12強台日大戰優惠
活動時間：2024/11/23
優惠內容：1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，限每兩人可購買一份，店內同步直播台日棒球賽事。