為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 12強直播免費看！挺中華隊「筑前屋」台日大戰推1元甜筒沙拉打爆日本。

12強直播免費看！挺中華隊「筑前屋」台日大戰推1元甜筒沙拉打爆日本。

12強 筑前屋 中華隊 免費直播 more
2024-11-21 13:30:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

世界棒球12強挺進東京四強戰的中華隊，今天開打了！近期在信義區正式開幕的日本人氣居酒屋「筑前屋」，佔地百坪、紅白燈籠高掛的空間，搭配串燒、日本料理和調酒等100道料理，大大滿足信義區上班族和逛街的人潮。這次，為了挺中華隊，特意在11/23 台日大戰開打當日，不僅有現場轉播賽事，更推出1元「咔滋洋芋甜筒沙拉」打爆日本優惠，號召球迷一起來店內集氣、贏球。

▲▼筑前屋12強轉播免費看台日大戰 再推東京四強戰優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。



11月23日台日棒球大戰更將讓「筑前屋」成為應援中華隊的絕佳選擇！店內將直播賽事，並特別推出限時活動。當天到店用餐的顧客，可用1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，沙拉上還插有日本國旗並附小槌子，象徵與中華隊一起打爆日本隊的決心。濃厚的應援氛圍與趣味活動，讓每位球迷都能在歡呼度過難忘的一天。

推薦閱讀：炸雞買一送一挺中華隊！東京4強開打bb.q CHICKEN買一送一連吃3天。

▲▼筑前屋東京四強戰推1元「咔滋洋芋甜筒沙拉」/ WalkerLand窩客島整理提供。

 

筑前屋 棒球12強台日大戰優惠

活動時間：2024/11/23
優惠內容：1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，限每兩人可購買一份，店內同步直播台日棒球賽事。

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#12強
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

火鍋湯底推薦～暖呼呼的村子口牛肉爐，料多實在火鍋必備款~
延伸閱讀
炸雞買一送一挺中華隊！東京4強開打bb.q CHICKEN買一送一連吃3天。
 編輯 鄭雅之
917吃到飽！六福萬怡「歡慶中華隊進軍東京」限時4天 917吃到飽。
 編輯 李維唐
中華隊晉級四強！全家霜淇淋與咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽。
 編輯 李維唐
星巴克買一送一挺棒球12強！星冰樂也買一送一 9小時限定照三餐喝。
 編輯 鄭雅之
12強晉級四強！東京複賽賽程一張圖秒懂 中華隊首戰對上委內瑞拉。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up