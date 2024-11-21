世界棒球12強挺進東京四強戰的中華隊，今天開打了！近期在信義區正式開幕的日本人氣居酒屋「筑前屋」，佔地百坪、紅白燈籠高掛的空間，搭配串燒、日本料理和調酒等100道料理，大大滿足信義區上班族和逛街的人潮。這次，為了挺中華隊，特意在11/23 台日大戰開打當日，不僅有現場轉播賽事，更推出1元「咔滋洋芋甜筒沙拉」打爆日本優惠，號召球迷一起來店內集氣、贏球。



▲▼筑前屋12強轉播免費看台日大戰 再推東京四強戰優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。



筑前屋 棒球12強台日大戰優惠

活動時間：2024/11/23

優惠內容：1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，限每兩人可購買一份，店內同步直播台日棒球賽事。