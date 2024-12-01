還在煩惱週末去哪裡聚餐？京站小碧潭再升級，除了有全新開幕MAGiC TOUCH 点爭鮮、大戶屋、港點大師...等9間全新餐廳強勢進駐，不管你是泰式愛好者、港點控，還是日式料理迷，這裡一次滿足你所有想像！從精緻套餐到創意甜品，每一口都讓你幸福滿滿。現在就帶你看看這些必吃亮點餐廳！同場加映，想嘗鮮麻辣鍋、歐陸美食、日式壽喜燒吃到飽的朋友可以看這裡



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MAGiC TOUCH 点爭鮮 - 迴轉壽司的新創意

新店獨家設點的「MAGiC TOUCH 点爭鮮」，結合科技與美味，手機點餐後，壽司直接用新幹線列車送達，讓你體驗最新鮮的美味直送！來到點爭鮮不要錯過饕客必點的「BBQ戰斧豬排」，滿滿BBQ醬與軟嫩豬排的結合，醬汁的酸甜鹹香與滿足感爆棚的口感，真的三兩下就解決！嘗鮮必吃的「芥末胡麻豬刈包」酥脆的刈包，包裹五花肉與特製的法式醬汁後撒上花生粉，酸嗆香甜，中西合併。還有必點的「燒炙鮭四味」，融合了香濃起司、炙燒、焦糖和明太子四種鮭魚壽司，鮭魚控一次滿足！







另外「鰹香海灣貝手卷」將海味十足的手卷以鮭魚子搭配，鮮美的口感讓愛吃海鮮的你絕對難以忘懷！想再升級爆棚海鮮，必點「極鮮4享刺身」，一次搜集了鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦的綜合刺身，吃到所有極上的海味！甜點一樣令人驚喜，花見糰子以紅豆、搭配花生煉乳，軟Q的甜蜜滋味體驗療癒感滿點的驚喜！



推薦菜色：饕客必點BBQ戰斧豬排 $199元、芥末胡麻豬刈包 $50元



大戶屋 - 日式定食的幸福滋味

來自日本的大戶屋，讓你輕鬆享受傳統家常菜的美味與溫暖，人氣推薦的炭烤𩸽魚定食，用炭火燒烤𩸽魚搭配現磨蘿蔔泥，鮮嫩多汁，簡單又扎實的菜色，絕對是經典起考驗的真功夫好料理！另外有選擇障礙的你，可以選擇「炭烤雞豬雙麴定食」，一次吃到鹽麴豬五花與醬油麴雞肉雙拼，炭火香氣撲鼻，兩種經典一次享有！每一口米飯都是精心實在的暖心料理，想感受日式的溫暖就來大戶屋吧！







推薦菜色：炭烤𩸽魚定食 $410元、炭烤雞豬雙麴定食 $370元 (需另酌收10%服務費)



港點大師 - 精緻港式點心天堂

是否很懷念經典港式茶樓的推車？來到京站想吃港式那一定要來港點大師，帶給你一籠又一籠的幸福味蕾！打開蒸籠好像回憶隨著蒸氣暈開，撲鼻的香氣簡直讓人久久不能忘懷！經典必吃當然就屬最令人回味的「銷魂牛撈丁麵」，以特製麻辣杏鮑菇，搭配獨門拌麵醬，層次豐富，嗜辣的你這道絕對是必點！當然港式必吃點心怎能錯過流沙奶皇包？濃郁鹹甜的奶皇內餡，一口咬下就爆漿，簡直太過癮！

推薦菜色：銷魂牛撈丁麵 $228元、流沙奶皇包 $128元、原隻鮮蝦餃 $148元 (需另酌收10%服務費)



晶湯匙 網美最愛泰式饗宴！

想體驗正宗泰國風味嗎？晶湯匙用香濃的咖哩、鮮甜的海鮮和特調醬汁征服你的味蕾！與好姊妹想要吃得滿足又精緻，最推薦二人套餐！包含月亮蝦餅、青木瓜沙拉、黃金咖哩雞、蝦醬高麗菜，所有泰式經典通通包含在內，一個都不要放過！再來杯泰式奶茶收尾簡直泰讚啦！



推薦必點菜色薑黃烤雞，以鮮嫩多汁的烤雞沾上主廚特製醬汁，光聞香氣就忍不住動筷子！還有清蒸檸檬魚，鮮嫩鱸魚搭配主廚特製醬汁，根本讓人白飯一口接一口停不下來！



推薦菜色：晶湯匙兩人套餐 $1480元、薑黃烤雞 $360元、清蒸檸檬魚 $490元 (需另酌收10%服務費)

真珠 - 傳統台菜的溫暖滋味

主打在地選材與紮實手藝，想念臺菜的好滋味就來真珠！經典必吃蔥油鹽焗雞，以特製蔥油醬搭上，香氣逼人的鮮香蔥味，愛吃蔥必點這道！還有家常必點的紅燒番茄牛腩，以花雕酒與牛番茄燉製，酸甜適中，軟嫩入味，每一口下肚就像回到家一樣！





開飯 - 麻辣川味的絕妙享受

推薦菜色：蔥油鹽焗雞 $360元、紅燒番茄牛腩 $450元、黃金滑蛋鮮蝦仁 $320元 (需另酌收10%服務費)

半世紀川菜手藝，為你端上經典又地道的川味料理！鮮香麻辣得過癮味蕾，愛吃辣的你來到開飯肯定是白飯一碗接著一碗！招牌菜色老火鍋水煮牛，採四川名家老火鍋湯底，加入特選牛肉，郫縣豆瓣醬，入喉噴香，厚辣過癮！



推薦菜色：老火鍋水煮牛 $530元 (需另酌收10%服務費)



豆腐村 - 韓式嫩豆腐的必吃經典

來自韓國最道地的豆腐煲，用非基改黃豆現磨製成，滑嫩細膩，味道濃郁！非吃不可的「海鮮豆腐煲」，以新鮮海鮮與嫩豆腐的完美搭配，湯頭鮮甜，口感細膩，喜歡韓式料理來這邊肯定滿意！



推薦菜色：海鮮豆腐煲 $329元 (需另酌收10%服務費)



陽光皇后 - 義式風情的獨門美味

提供多樣義式料理的陽光皇后，帶你體驗正宗義大利風味！招牌菜色熱舞王妃烤全雞，以獨門醬汁醃製48小時的烤雞，外酥內嫩的極致美味，大口咬下的雞汁噴發，真的讓人實在忍不住吮指回味！





推薦菜色：熱舞王妃烤全雞 $625元 (需另酌收10%服務費)



維記 - 港式茶餐廳的美味時光

以正宗烹調方式呈現港式經典，讓你回味 60、70 年代的香港風情。招牌菜色臘味煲仔飯，好像港劇女主角一定會吃的料理，每口米飯吸飽臘肉精華，濃郁鹹香、口感溫潤，每一口都是懷舊好滋味！



推薦菜色：臘味煲仔飯 $340元 (需另酌收10%服務費)



新店人的第二餐桌全新升級！

無論你是日料控、港點迷，還是愛嘗鮮的吃貨，京站小碧潭的「第二餐桌PLUS升級版」都能一次滿足你的多樣需求！再也不需要為「今天吃什麼」而煩惱，帶上親朋好友或家人一起來探索這裡的各式料理吧！週末時光別再猶豫，來京站小碧潭讓味蕾盡情冒險、享受美味新體驗！



京站小碧潭

地址：231新北市新店區中央路157號5樓

官網資訊：https://www.qsquare.com.tw/xiaobitan/

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