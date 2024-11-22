全家買一送一要跟上！全家每個周末都會推出超值買一送一優惠活動，讓小資族在週末時光可以好好的，包含甜點零食、經典泡麵及健康飲品等五大品項，輕鬆囤貨還能省荷包。同時，全家與鼎泰豐再度攜手，以人氣「紅燒蕃茄醬」為靈感，推出全新聯名鮮食「紅燒蕃茄牛肉燴飯」與「紅燒蕃茄豬肉湯麵」，為冬日餐桌帶來濃郁又溫暖的好滋味。趁著優惠期間，一次滿足美味與好康，千萬別錯過。



▲全家霜淇淋買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。



本次買一送一活動自11/22~11/24限時三天登場，包括大家最愛的Fami!ce霜淇淋口味任選買一送一，快趁機吃新口味日本青森蘋果，冰品買一送一部分還有杜老爺特級冰淇淋甜筒。而浪味仙田園蔬菜餅乾與味味A紅燒牛肉湯麵則是宵夜補貨必備，健康飲品部分則有黑芝麻熬豆漿加入優惠清單，讓你早餐補充滿滿元氣。



▲全家霜淇淋領軍5大商品買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。

全家買一送一

活動時間：2024/11/22-11/24

優惠品項：只要至全家門市購買Fami!ce霜淇淋、杜老爺冰淇淋、浪味仙餅乾、味味A紅燒牛肉湯麵、黑芝麻熬豆漿同品項享買一送一優惠。



全家Ｘ鼎泰豐聯名新品

售價：均一價109元

品項：紅燒蕃茄牛肉燴飯、紅燒蕃茄豬肉湯麵

優惠：即日起至12/10，指定殿堂聯名鮮食 +10元 可加購指定FamiCollection飲品(700ml)。