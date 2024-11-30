冬天一到，怎麼能不去北投泡溫泉 ! 最近氣溫驟降，就會讓人想要去泡溫泉，但你知道除了溫泉旅館，北投還有很多隱藏的免費泡湯地嗎 ? 這次窩客島整理了5個北投必去的免費手湯、足湯，不僅能免費享受天然的溫泉水，還有絕美景色等你探索，不論是假日想放鬆、或是想揪親友一起旅遊，這幾個點絕對不能錯過。



▲北投溫泉推薦，免費泡湯推薦5選 / WalkerLand窩客島整理提供



北投免費手湯絕不能錯過「地熱谷公園」，經過2022年重整後，以全新面貌展現，除了有環湖步道，還有淨手礦泉湯，園區充滿綠意美化也有煙霧縹緲的意境；再來還有北投必去免費足湯「硫磺谷遊憩區」，除了免費足湯外，還有步道讓你欣賞火山地熱景觀，芒草季還有一大片芒草美景，讓人身心都能好好放鬆，計畫這個冬天要去北投泡湯的你，絕對不能錯過以上幾個泡湯點。



▲北投溫泉推薦，免費手湯、足湯推薦5選 / WalkerLand窩客島整理提供



北投必去免費手湯和天然蒸氣SPA #地熱谷公園

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 地熱谷公園 說：

探訪地熱谷秘境之時，記得先用北投特有的青磺溫泉淨手，浸潤手部肌膚，感受一下溫暖滑順的感覺，也洗去一身的疲憊並且獲得祝福和能量。



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#地熱谷公園

地址：台北市北投區中山路30號之10

完整介紹於窩客島分享：台北免費景點【地熱谷公園】仙氣飄渺的環湖步道，體驗青礦泉手湯，享受天然蒸氣SPA，女巫石瀑必打卡



▲▼北投必去免費手湯 : 地熱谷公園 / WalkerLand窩客島整理提供





北投絕美打卡地還有免費泡腳池 #硫磺谷遊憩區

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 硫磺谷遊憩區 說：

清幽的環境、輕鬆好走的步道，親子或是長輩都適合，是全家台北旅遊好處！



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#硫磺谷遊憩區

地址：台北市北投區泉源路

完整介紹於窩客島分享：北投景點 ❙ 硫磺谷遊憩區 ❙ 美得像仙境的火山地熱景觀、免費溫泉泡腳池 適合親子健走的步道!



▲▼北投絕美火山地熱景觀、還有免費足湯 : 硫磺谷遊憩區/ WalkerLand窩客島整理提供





日式木 造車站也能泡手湯 #新北投車站

部落客 Wenwen小姐 造訪 新北投車站 說：

在溫暖的木作建築中,加上和煦的冬日暖陽,拍照起來格外好看呢! 難怪許多情侶,年輕人都會來這裡約會+拍照打卡~附近也有和服租借的服務,不管在新北投車站或是溫泉博物館,拍起來更是好有fu~



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#新北投車站

地址：台北市北投區七星街1號

完整介紹於窩客島分享：❤台北必遊景點【新北投車站】免費溫泉手湯/ 復古車站剪票口/ 候車室 / 站長帽 / 還有車站月台與北投小火車興建中~Beitou Tour/Taipei Travel



▲▼北投日式木造車站、親子必來免費手湯 : 新北投車站 / WalkerLand窩客島整理提供





捷運就能到的免費足湯 #復 興公園泡腳池

部落客 紫色微笑 造訪 復興公園泡腳池 說：

復興公園泡腳池位於台北市的北投區復興公園裡，是全世界唯二的「青磺泉」。台北北投有三個免費公園溫泉足湯，而復興公園泡腳池是最接近新北投捷運站足湯，下車只要5分鐘就到非常方便。



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#復興公園泡腳池

地址：台北市北投區中和街

完整介紹於窩客島分享：復興公園泡腳池(免門票)北投三大免費「溫泉泡腳池」離新北投捷運站最近走路5分鐘到，世界少有的「青磺泉」



▲▼北投捷運就能到免費足湯、還有遊樂設施溜小孩必去 : 復 興公園泡腳池 / WalkerLand窩客島整理提供





一把青拍攝場景也能免費泡足湯#前日軍衛戍醫院

部落客 1817BOX 造訪 前日軍衛戍醫院 說：

前日軍衛戍醫院是日治時期由日本移植過來的日式建築，同時也是三軍總醫院北投分院的前身，為台北市定古蹟，古色古香的建築，以木頭搭建，是知名電視劇「一把青」的拍攝場景之一，更棒的是，這裡還有免費的溫泉泡腳池，走累了享受一下日式氛圍也是不錯的旅行方式



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#前日軍衛戍醫院

地址：台北市北投區新民路60號

完整介紹於窩客島分享：【台北。北投】前日軍衛戍醫院。台北市定古蹟。電視劇「一把青」拍攝場景。免費溫泉泡腳池



▲▼北投電視劇拍攝地、免費足湯療癒身心 : 前日軍衛戍醫院 / WalkerLand窩客島整理提供

