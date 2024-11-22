12強複賽首勝大歡呼！中華隊在12強複賽，以8:2擊敗美國隊拿下四強戰的首勝，讓球迷們不管是在比賽現場、還是在手機前、電視前看轉播，通通都跟著中華隊一起尖叫。7-ELEVEN推出線上優惠買二送二、買一送一，咖啡優惠、冰品優惠連續狂炸。



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▲12強複賽首勝，中華隊擊敗美國 超商推出咖啡買二送二優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



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▲12強中華隊擊敗美國 7-ELEVEN APP行動隨時取優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

7-ELEVEN 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

此外7-ELEVEN在11/22-11/2特別針對冰品系列推出超狂買一送一活動。只要使用icash 2.0或icash PAY支付，就可以享有「思樂冰特大杯全口味」買一送一、「雪淋霜霜淇淋全口味」買一送一，以及門市設有酷聖石複合店，可享「酷聖石霜淇淋、3oz冰淇淋」吃冰通通買一送一。▲▼7-ELEVEN週末優惠霜淇淋 思樂冰3天全品項買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：11/23 00:00 -11/24行動隨時取限時開賣

活動內容：

行動隨時取：CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1、PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1

門市限定：思樂冰大杯全口味買1送1

7-ELEVEN 冰品買一送一優惠

活動時間:11月22日至11月24日

活動內容：

1、思樂冰全口味特大杯(22oz)憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

2、雪淋霜全口味憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

3、酷聖石複合店酷聖霜霜淇淋憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

4、酷聖石複合店3oz冰淇淋買1送1