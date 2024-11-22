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12強複賽首勝美國隊！小七咖啡買2送2寄杯優惠 慶祝中華隊贏球。

12強 棒球 4強 複賽 more
2024-11-22 16:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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12強複賽首勝大歡呼！中華隊在12強複賽，以8:2擊敗美國隊拿下四強戰的首勝，讓球迷們不管是在比賽現場、還是在手機前、電視前看轉播，通通都跟著中華隊一起尖叫。7-ELEVEN推出線上優惠買二送二、買一送一，咖啡優惠、冰品優惠連續狂炸。

推薦閱讀：12強複賽8:2打敗美國！4大咖啡買一送一優惠 贏美國隊拿複賽首勝。
CITY TEA 現萃茶攜手哆啦A夢 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲12強複賽首勝，中華隊擊敗美國 超商推出咖啡買二送二優惠  / WalkerLand窩客島整理提供

這次7-ELEVEN針對12強複賽贏美國隊，在APP行動隨時取推出「CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1」，此外還有指定飲品及零食優惠，PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1、Energy Time機能凍飲、SF玉米棒買2送2，只要用手機就能搶優惠。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲12強中華隊擊敗美國 7-ELEVEN APP行動隨時取優惠  / WalkerLand窩客島整理提供



此外7-ELEVEN在11/22-11/2特別針對冰品系列推出超狂買一送一活動。只要使用icash 2.0或icash PAY支付，就可以享有「思樂冰特大杯全口味」買一送一、「雪淋霜霜淇淋全口味」買一送一，以及門市設有酷聖石複合店，可享「酷聖石霜淇淋、3oz冰淇淋」吃冰通通買一送一。

▲▼7-ELEVEN週末優惠霜淇淋 思樂冰3天全品項買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供
7-ELEVEN 中秋冰品優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

7-ELEVEN 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：11/23 00:00 -11/24行動隨時取限時開賣
活動內容：
行動隨時取：CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1、PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1
門市限定：思樂冰大杯全口味買1送1

 

7-ELEVEN 冰品買一送一優惠

活動時間:11月22日至11月24日
活動內容：
1、思樂冰全口味特大杯(22oz)憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1
2、雪淋霜全口味憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1
3、酷聖石複合店酷聖霜霜淇淋憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1
4、酷聖石複合店3oz冰淇淋買1送1

 

 

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