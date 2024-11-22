棒球贏美國就是爽！慶祝中華隊12強複賽首對上美國隊，終場以8:2取下勝利，也是中華隊晉級東京巨蛋4強複賽的首場勝利，讓粉絲們嗨翻。萊爾富邀請全台球迷一起慶祝，即日起至11月22日23:59萊爾富門市推出職人烘焙系列指定麵包、與Hi café 特大杯全品項任選買1送1，就是用買一送一優惠一起慶祝。



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▲慶祝12強複賽四強賽首勝 萊爾富咖啡麵包買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



萊爾富的12強優惠這次也同步延長到四強複賽，慶祝贏球不僅有「Hi café大杯咖啡全品項買一送一」，更加碼「烘焙系列指定麵包」買一送一。飲品總共有16款商品可以選擇，麵包則有30元的職人烘焙系列，同品項可享買一送一，不同價位也能以「2件5折」計算，怎麼選都優惠。



▲▼慶祝12強賽複賽贏美國 萊爾富咖啡麵包買一送一2件5折 / WalkerLand窩客島整理提供

萊爾富 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：即日起至11月22日23:59

活動內容：

萊爾富門市推出職人烘焙系列指定麵包任選買1送1。

Hi café 特大杯全品項(不同價者以2件5折計算)享限時任選買1送1。