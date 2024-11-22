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12強棒球贏美國！萊爾富咖啡買一送一 麵包買一送一。

12強 棒球 四強 複賽 more
2024-11-22 16:30:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：萊爾富
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編輯 張人尹

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棒球贏美國就是爽！慶祝中華隊12強複賽首對上美國隊，終場以8:2取下勝利，也是中華隊晉級東京巨蛋4強複賽的首場勝利，讓粉絲們嗨翻。萊爾富邀請全台球迷一起慶祝，即日起至11月22日23:59萊爾富門市推出職人烘焙系列指定麵包、與Hi café 特大杯全品項任選買1送1，就是用買一送一優惠一起慶祝。

推薦閱讀：12強複賽8:2打敗美國！4大咖啡買一送一優惠 贏美國隊拿複賽首勝。

▲慶祝12強複賽四強賽首勝 萊爾富咖啡麵包買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

萊爾富的12強優惠這次也同步延長到四強複賽，慶祝贏球不僅有「Hi café大杯咖啡全品項買一送一」，更加碼「烘焙系列指定麵包」買一送一。飲品總共有16款商品可以選擇，麵包則有30元的職人烘焙系列，同品項可享買一送一，不同價位也能以「2件5折」計算，怎麼選都優惠。

▲▼慶祝12強賽複賽贏美國 萊爾富咖啡麵包買一送一2件5折  / WalkerLand窩客島整理提供



 

萊爾富 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：即日起至11月22日23:59
活動內容：
萊爾富門市推出職人烘焙系列指定麵包任選買1送1。
Hi café 特大杯全品項(不同價者以2件5折計算)享限時任選買1送1。

 

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