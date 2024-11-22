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咖啡優惠慶祝12強贏球！OK超商咖啡7折 炸雞可樂59元起。

12強 贏美國隊 超商 咖啡 more
2024-11-22 16:51:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：OK超商
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編輯 張人尹

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咖啡優惠慶祝12強贏球！OK超商推出新品「蜂蜜特調系列」應援優惠價7折開喝，包含蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，此外還有「炸雞+可樂」59元組合價，看12強球賽超需要，不只這波慶祝中華隊贏美國，也為下一場對讓日本隊的賽事應援打氣。

推薦閱讀：12強複賽8:2打敗美國！4大咖啡買一送一優惠 贏美國隊拿複賽首勝。

▲▼12強複賽中華隊擊敗美國 OK超商推出咖啡7折 / WalkerLand窩客島整理提供



OK超商這次推出新品「蜂蜜特調系列」，使用泰國優質蜂蜜，打造特調「蜂蜜風味拿鐵」、「蜂蜜風味奶茶」，配合12強贏球，自即日起到11/24推出7折應援優惠。此外，OK超商更為粉絲提供「炸雞+可樂」套餐，任選「黑胡椒雞塊/歐巴炸雞」搭配可口可樂或雪碧迷你罐，享組合價59元，自己看球賽也超嗨。

▲▼12強複賽中華隊擊敗美國 OK超商推出炸雞加可樂套餐 / WalkerLand窩客島整理提供
雙十國慶連假優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

OK超商 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：即日起-11/24
活動內容：
OKCAFE 全新「蜂蜜特調系列」應援價7折。
OKChoice黑胡椒雞塊/歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價59元。

 

 

 

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