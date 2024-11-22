咖啡優惠慶祝12強贏球！OK超商推出新品「蜂蜜特調系列」應援優惠價7折開喝，包含蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，此外還有「炸雞+可樂」59元組合價，看12強球賽超需要，不只這波慶祝中華隊贏美國，也為下一場對讓日本隊的賽事應援打氣。



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▲▼12強複賽中華隊擊敗美國 OK超商推出咖啡7折 / WalkerLand窩客島整理提供



OK超商 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

OK超商這次推出新品「蜂蜜特調系列」，使用泰國優質蜂蜜，打造特調「蜂蜜風味拿鐵」、「蜂蜜風味奶茶」，配合12強贏球，自即日起到11/24推出7折應援優惠。此外，OK超商更為粉絲提供「炸雞+可樂」套餐，任選「黑胡椒雞塊/歐巴炸雞」搭配可口可樂或雪碧迷你罐，享組合價59元，自己看球賽也超嗨。▲▼12強複賽中華隊擊敗美國 OK超商推出炸雞加可樂套餐 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：即日起-11/24

活動內容：

OKCAFE 全新「蜂蜜特調系列」應援價7折。

OKChoice黑胡椒雞塊/歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價59元。