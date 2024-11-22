全家Ｘ金門高粱聯名推微醺拿鐵！對於上班族來說，每天一定要來杯全家咖啡才算是正式開機，迎接新的工作日。但更多的時候，需要一杯微醺特調來放鬆一下，這次全家和金門酒廠合作，推出全新特調「緞金龍金高拿鐵」，將53.2度的金門高粱酒倒進拿鐵中，淡淡的微醺感上班偷喝也不怕。



▲全家 金酒緞金龍金高拿鐵/ WalkerLand窩客島整理提供。



全新開賣的全家、金門酒廠聯名「緞金龍金高拿鐵」，將被譽為「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒，和焦糖糖漿依完美比例融合，創造出獨特的大人系風味。無論是熱飲甜暖，還是冰飲醇厚，都將會造成一波搶喝風潮。並於11/27~12/10期間，推出全家會員限定優惠，一杯只要69元就能喝到。



▲全家微醺新拿鐵「金酒緞金龍金高拿鐵」/ WalkerLand窩客島整理提供。

全家 金酒緞金龍金高拿鐵

售價：原價75元

優惠：11/27-12/10會員嘗鮮價69元

注意事項：飲品酒精含量0.5%以下，屬一般食品。懷孕者、對酒精過敏者斟酌飲用。



全家 原神聯名杯款

11/27限定上市