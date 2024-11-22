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全家原神咖啡杯！微醺金門高粱拿鐵 69元微醺開喝。

全家 原神 金門酒廠 聯名 more
2024-11-22 18:38:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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全家Ｘ金門高粱聯名推微醺拿鐵！對於上班族來說，每天一定要來杯全家咖啡才算是正式開機，迎接新的工作日。但更多的時候，需要一杯微醺特調來放鬆一下，這次全家和金門酒廠合作，推出全新特調「緞金龍金高拿鐵」，將53.2度的金門高粱酒倒進拿鐵中，淡淡的微醺感上班偷喝也不怕。

▲全家 金酒緞金龍金高拿鐵/ WalkerLand窩客島整理提供。

全新開賣的全家、金門酒廠聯名「緞金龍金高拿鐵」，將被譽為「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒，和焦糖糖漿依完美比例融合，創造出獨特的大人系風味。無論是熱飲甜暖，還是冰飲醇厚，都將會造成一波搶喝風潮。並於11/27~12/10期間，推出全家會員限定優惠，一杯只要69元就能喝到。

▲全家微醺新拿鐵「金酒緞金龍金高拿鐵」/ WalkerLand窩客島整理提供。



除了全新飲品，全家還攜手人氣手遊《原神》推出聯名杯款與Q版杯套，同樣是從11/27起，一路到明年1/7限時登場。本次杯款包含綺良良（中杯）及楓原萬葉與八重神子（大杯）三款角色，隨機提供角色杯身設計。熱飲則附贈Q版角色杯套，將綺良良、楓原萬葉與八重神子一次收藏。

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▲全家Ｘ原神聯名杯/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

全家 金酒緞金龍金高拿鐵

售價：原價75元
優惠：11/27-12/10會員嘗鮮價69元
注意事項：飲品酒精含量0.5%以下，屬一般食品。懷孕者、對酒精過敏者斟酌飲用。
 

全家 原神聯名杯款

11/27限定上市

 

 

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