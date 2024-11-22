為了讓國人可以更認識萬國通路的行李箱，萬國通路eminent特別於11/23至12/1在台北新光三越信義新天地A11廣場推出沉浸式雪天露營「萬國通路eminent風格野營」快閃店，以人工造雪機打造的夢幻雪景，讓每一位來到這的旅人都能能盡情沉浸於冬季的浪漫氛圍，認識萬國通路行李箱的時尚美感。
萬國通路eminent這一次打造的「萬國通路eminent風格野營」主題活動，以木質建築打造溫暖的露營基地，現場提供冬日限定的免費香濃熱可可，營造出如山間露營般的放鬆享受。無論是拍照打卡還是參與互動遊戲，現場都充滿了趣味與驚喜。並且參與活動還有機會獲得品牌精美禮品、及萬國通路的行李箱。
除了網美必拍的萬國通路eminent風格野營，今年推出的「KK74 Funloader戶外風格行李箱」成功榮獲2024年紅點設計獎。這款專為探險家設計的行李箱，結合上掀式開口設計與高避震溜冰輪，無論是在擁擠的城市街道還是崎嶇山徑，都能提供流暢的使用體驗。其創新的飲料置物架與頂部物品放置盤設計，更進一步提升旅程的便利性。這些細節展現了品牌對於使用者需求的深刻理解與設計上的細膩用心，讓行李箱成為現代旅人探索世界的最佳夥伴。
萬國通路表示，從人造雪景到氛圍滿點的互動設計，「萬國通路eminent風格野營營」快閃店完美詮釋了都市與自然的巧妙融合，無需上山或出國，即可在台北市中心感受下雪天露營的獨特魅力。讓人不知不覺中認識萬國通路、享受旅遊的樂趣。
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萬國通路eminent風格野營 快閃店
活動日期：2023年11月23日 至 2023年12月1日
活動地點：新光三越信義新天地A11廣場
免費香濃熱可可 (周末限定)
只要加入eminent官方LINE並回答小問題，即可兌換免費香濃熱可可一杯，在這個冬季享受愜意溫暖。
萬國風格野營 精美好禮放送
周末現場不定時安排互動遊戲，凡現場與主持人互動參與活動即有機會獲得限量精美禮物一份。
萬國風格野營 新品行李箱抽獎
於萬國風格露營快閃店拍下絕美雪景照，公開上傳個人IG貼文，並「@eminentluggage」、
Hashtag 「#萬國風格露營」，即可參加新品KK74 Funloader戶外風格行李箱 24吋行李箱抽獎活動 (共抽出兩名)，總價值$21,600。