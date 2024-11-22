為了讓國人可以更認識萬國通路的行李箱，萬國通路eminent特別於11/23至12/1在台北新光三越信義新天地A11廣場推出沉浸式雪天露營「萬國通路eminent風格野營」快閃店，以人工造雪機打造的夢幻雪景，讓每一位來到這的旅人都能能盡情沉浸於冬季的浪漫氛圍，認識萬國通路行李箱的時尚美感。





萬國通路eminent這一次打造的「萬國通路eminent風格野營」主題活動，以木質建築打造溫暖的露營基地，現場提供冬日限定的免費香濃熱可可，營造出如山間露營般的放鬆享受。無論是拍照打卡還是參與互動遊戲，現場都充滿了趣味與驚喜。並且參與活動還有機會獲得品牌精美禮品、及萬國通路的行李箱。







萬國通路eminent風格野營 快閃店

活動日期：2023年11月23日 至 2023年12月1日

活動地點：新光三越信義新天地A11廣場



免費香濃熱可可 (周末限定)

只要加入eminent官方LINE並回答小問題，即可兌換免費香濃熱可可一杯，在這個冬季享受愜意溫暖。



萬國風格野營 精美好禮放送

周末現場不定時安排互動遊戲，凡現場與主持人互動參與活動即有機會獲得限量精美禮物一份。



萬國風格野營 新品行李箱抽獎

於萬國風格露營快閃店拍下絕美雪景照，公開上傳個人IG貼文，並「@eminentluggage」、

Hashtag 「#萬國風格露營」，即可參加新品KK74 Funloader戶外風格行李箱 24吋行李箱抽獎活動 (共抽出兩名)，總價值$21,600。

