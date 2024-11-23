力挺中華隊奪冠炸雞買一送一！來自韓國人氣鬼怪炸雞bb.q CHICKEN，在這次12強棒球經典賽的東京四強賽應援中華隊，推出炸雞買一送一優惠號召大家一起吃炸雞、追球賽。今日，隨著美國委內瑞拉一戰結束，也確定中華隊和日本隊挺進最後冠軍賽，為了陪球迷一同為中華隊助威，再加碼一天買一送一炸雞優惠，幫中華隊集氣、搶下冠軍獎杯。
▲▼12強台日大戰冠軍賽買一送一bb.q CHICKEN韓式炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供。
bb.q CHICKEN將於冠軍賽 11/24當天，全時段只要購買「調味半雞」即可享有買一送一優惠，口味包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司與辣味燒肉風味四種，無論是現場內用、外帶，甚至提前電話預訂，都能享受這波12強棒球冠軍賽快閃買一送一優惠。
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▲▼bb.q CHICKEN人氣韓式炸雞買一送一一日快閃/ WalkerLand窩客島整理提供。
bb.q CHICKEN炸雞買一送一 12強棒球冠軍賽優惠
活動時間：2024年11月24日 全時段
活動內容：調味半雞買一送一
口味選擇：蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味
適用方式：現場內用、外帶、電話預訂
注意事項：
1、外送平台與享聚卡優惠不適用。
2、每日數量有限 售完為止。
3、內用需加收10%服務費。