看到林安可開轟的那一瞬間，台灣棒球的熱情一口氣來到最高點，雖然未能重現32年前的光榮時刻，但台灣隊在國際賽場上的每一分拚戰，依然深深打動全台灣人。承載全民期待的中華隊，用堅持、熱血、汗水書寫了屬於台灣棒球新篇章。而這場屬於台灣的戰役，11/24讓我們集氣拿下冠軍。



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▲林安可開轟11/24搶金牌！全家萊爾富加碼應援 / WalkerLand窩客島整理提供



為了向台灣選手致敬，7-11、全家、萊爾富同步推出了一系列限時應援優惠，讓每一位台灣隊支持者都能以實際行動參與這場熱血盛會。其中，7-Eleven於11月24日上午9時至11月25日間推出「行動隨時取」優惠，包括「CITY CAFE特大杯美式」買二送二、「立頓歐蕾醇奶茶與焙茶」買一送一等促銷內容，還有「韓國熊津紅蔘飲系列」、「湖池屋The海老勁辣唐辛子」與「特趣焦糖餅乾巧克力」一同加入買一送一的行列。



▲林安可開轟11/24搶金牌！7-11買一送一加碼應援 / WalkerLand窩客島整理提供

此外，全家便利商店也在11月24日上午10時至晚上11時59分推出多款優惠，包括「特大經典美式咖啡」與「黃金蕎麥茶」的買一送一，「卡布奇諾」買二送一，以及「金飯糰30元系列」與「好棒棒35元系列」的限時促銷。此外，濃醇的大杯「特濃拿鐵」更以買二送一的優惠溫暖支持者的心。▲林安可開轟11/24搶金牌！全家加碼應援買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供除了7-Eleven與全家便利商店的多款促銷活動外，萊爾富也加入應援行列，自即日起至11月24日晚間11時59分「Hi Café全品項特大杯」推出買一送一，讓熱愛咖啡的消費者輕鬆享受濃醇香氣；同時，「職人烘焙系列麵包」也以買一送一的回饋方案，為每一天帶來美味與元氣。▲林安可開轟11/24搶金牌！萊爾富加碼應援買1送1 / WalkerLand窩客島整理提供



7-Eleven應援買一送一

活動期間：11/24 09:00 - 11/25

應援優惠：

CITY CAFE特大杯美式：買2送2

立頓歐蕾（醇奶茶/焙茶）425ml：買1送1

韓國熊津紅蔘飲系列：買1送1

湖池屋The海老勁辣唐辛子：買1送1

特趣焦糖餅乾巧克力：買1送1





全家便利商店應援買一送一

活動期間：11/24 10:00 - 23:59

應援優惠：

特大經典美式咖啡：買1送1

黃金蕎麥茶：買1送1

卡布奇諾：買2送1

金飯糰30元系列：買2送1

好棒棒35元系列：買1送1

特濃拿鐵（大杯）：買2送1





萊爾富應援買一送一

活動期間：即日起至11/24 23:59

應援優惠：

Hi Café全品項特大杯：買1送1

職人烘焙系列麵包：買1送1





上述優惠活動依官方公告為主