中華隊真的做到了！世界棒球12強賽開打至今，中華隊一路從初賽、複賽打下好成績，即將在11/24進入冠軍賽。在今日中華隊對上日本隊賽事中，就已經將全台灣球迷們熱血沸騰，即使戰敗，仍對於明日的冠軍賽充滿期待。這次7-ELEVEN特別推出咖啡買二送二、奶茶買一送一優惠，跟著球迷們一起加油打氣，也幫12強冠軍賽強力應援。



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7-Eleven 12強冠軍賽應援優惠

活動期間：11/24 09:00 - 11/25

應援優惠：

CITY CAFE特大杯美式：買2送2

立頓歐蕾（醇奶茶/焙茶）425ml：買1送1

韓國熊津紅蔘飲系列：買1送1

湖池屋The海老勁辣唐辛子：買1送1

特趣焦糖餅乾巧克力：買1送1