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棒球12強冠軍賽準備！7-ELEVEN咖啡買二送二 立頓奶茶買一送一。

12強 棒球 冠軍賽 7-ELEVEN more
2024-11-23 23:20:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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中華隊真的做到了！世界棒球12強賽開打至今，中華隊一路從初賽、複賽打下好成績，即將在11/24進入冠軍賽。在今日中華隊對上日本隊賽事中，就已經將全台灣球迷們熱血沸騰，即使戰敗，仍對於明日的冠軍賽充滿期待。這次7-ELEVEN特別推出咖啡買二送二、奶茶買一送一優惠，跟著球迷們一起加油打氣，也幫12強冠軍賽強力應援。

推薦閱讀：林安可開轟11/24搶金牌！咖啡買一送一 奶茶買1送1，7-11全家萊爾富加碼應援。

▲▼12強冠軍賽應援優惠 7-ELEVEN飲品買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN自即日起至11/25期間，於APP行動隨時取限時推出「CITY CAFE特大杯美式 買2送2」以及「立頓歐蕾(醇奶茶/焙茶) 買一送一」限定優惠，此外還有韓國熊津紅蔘飲系列、湖池屋The海老勁辣唐辛子、特趣焦糖餅乾巧克力等，零食與飲品都有買一送一優惠，讓球迷們一起超嗨應援。

▲▼12強冠軍賽應援優惠 7-ELEVEN咖啡買二送二  / WalkerLand窩客島整理提供

 

7-Eleven 12強冠軍賽應援優惠

活動期間：11/24 09:00 - 11/25
應援優惠：
CITY CAFE特大杯美式：買2送2
立頓歐蕾（醇奶茶/焙茶）425ml：買1送1
韓國熊津紅蔘飲系列：買1送1
湖池屋The海老勁辣唐辛子：買1送1
特趣焦糖餅乾巧克力：買1送1

 

 

 

 

 

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