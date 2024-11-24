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12強冠軍賽應援！OK超商糖果餅乾買一送ㄧ 看12強棒球賽轉播必備。

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2024-11-24 00:20:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：OK超商
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編輯 張人尹

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在12強複賽中，中華隊以兩勝一敗成績進入最後一輪冠亞軍賽事，即將在11/24再度對上日本隊。雖今(11/23)不敵日本隊攻勢，以6:9吞敗，卻也讓中華隊球迷、全台灣球迷更加期待冠軍賽事。為了讓球迷們繼續熱血應援到最後一刻，OK超商本日也推出買一送一、加1元多1件等優惠，先掃貨、準拜好宅在家看12強冠軍賽轉播。

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▲▼12強冠軍賽應援 OK超商糖果餅乾買一送ㄧ  / WalkerLand窩客島整理提供



OK超商自即日起至11/28，推出指定糖果、餅乾買一送一優惠，還有聯名款OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」39元，看球賽不怕喊到燒聲。此外還有Dlucio 氣泡酒加1元多1件、OKchoice 爆米花任選3件99元，看12強冠軍賽通通很需要。

▲12強冠軍賽應援 OK超商糖果餅乾買一送ㄧ、飲品39元  / WalkerLand窩客島整理提供
 

OK超商 12強冠軍賽應援優惠

活動期間：即日起-11/28
活動內容：
1、指定糖果、餅乾：買一送一
2、OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」：每杯39元
3、Dlucio 氣泡酒：加 1 元多 1 件
4、OKchoice 爆米花：兩種口味任選3 件99元

 

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