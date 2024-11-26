聖誕節怎麼可以少了聖誕市集！連續5年在台北信義區舉辦的「歐洲聖誕市集」，是由台灣法國人協會發起的公益聖誕市集，不只是為了在台北街頭營造出家鄉歐洲聖誕氛圍，更為了將歡樂和愛透過捐款傳播出去。今年2024歐洲聖誕市集規模更擴大，讓大家週末到香堤大道猶如一秒到歐洲逛聖誕市集的錯覺感。
▲▼台北信義區歐洲聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供。
將於11月28日至12月1日回歸信義區香堤大道，攤位數擴大到54攤，市集結合了歐洲多國的節慶特色，從德式油煎香腸到法式傳統起司，再到滿滿聖誕節靈感的甜點，讓你在這吃飽喝足。香堤大道廣場將設置主舞台區，每小時都有精彩表演、或抽獎活動等，其中週六晚間更要請到知名藝術家登台，增添活動亮點。而每年必拍的聖誕小物，現場也有聖誕老公公等著大家前去合影。
▲▼台北信義區歐洲聖誕市集有各種聖誕限定美食，此為資料照並非本次攤位 / WalkerLand窩客島整理提供。
2024歐洲聖誕市集除了帶來美食與文化體驗外，更是一場以慈善為核心的節日活動。活動盈餘將全數捐贈給「中華育幼機構兒童關懷協會」，幫助弱勢兒童獲得更好的未來。這場活動不僅拉近了台灣與歐洲的距離，也傳遞聖誕節團結與分享的精神。
推薦閱讀：泡泡瑪特聖誕樹！9大POP MART聖誕遊樂場 衝西門町免費拍。
▲台北信義區歐洲聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供。
2024歐洲聖誕市集 活動資訊
活動日期：2024/11/28~12/1
活動地點：台北市信義區香堤大道廣場