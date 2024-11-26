聖誕節怎麼可以少了聖誕市集！連續5年在台北信義區舉辦的「歐洲聖誕市集」，是由台灣法國人協會發起的公益聖誕市集，不只是為了在台北街頭營造出家鄉歐洲聖誕氛圍，更為了將歡樂和愛透過捐款傳播出去。今年2024歐洲聖誕市集規模更擴大，讓大家週末到香堤大道猶如一秒到歐洲逛聖誕市集的錯覺感。



▲▼台北信義區歐洲聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供。



2024歐洲聖誕市集 活動資訊

活動日期：2024/11/28~12/1

活動地點：台北市信義區香堤大道廣場