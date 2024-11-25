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「德國米其林二星」台灣吃得到！攜手高雄漢來登台，一人要價萬元仍秒殺。

米其林二星 德國美食 AURA 高雄漢來大飯店 more
2024-11-25 16:00:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：焰 鐵板燒.牛排館
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

一人要價萬元、開訂即秒殺，「德國米其林二星 AURA」台灣吃得到！德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台，與漢來大飯店「焰牛排館」合作，聯手打造出結合台灣食材，與德式技藝的精緻饗宴，要讓大家在台灣也能親身體驗到世界級的餐飲盛宴，現在就趕緊來看看。
▲▼一人要價萬元、開訂即秒殺，「德國米其林二星 AURA」台灣吃得到 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼一人要價萬元、開訂即秒殺，「德國米其林二星 AURA」台灣吃得到 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼一人要價萬元、開訂即秒殺，「德國米其林二星 AURA」台灣吃得到 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



德國米其林二星餐廳「AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz」主廚Tobias Bätz首度來台！這次特別客座高雄漢來大飯店「焰牛排館」客座，一開訂即秒殺。主廚Tobias Bätz現年41歲，曾連續五年獲米其林星級肯定，也被選為2024年德國最佳廚師第6名。
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台 / 圖片來源：焰 鐵板燒.牛排館
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台 / 圖片來源：焰 鐵板燒.牛排館
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台 / 圖片來源：焰 鐵板燒.牛排館

主廚Tobias Bätz不只擔任德國米其林二星餐廳AURA的主廚兼廚藝總監，擅長結合季節性與在地食材，創造突破地域限制的創意料理；同時，更與當地90多位農夫合作，運用餐廳的創新實驗室ANIMA保存當令食材。

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▲德國米其林二星主廚Tobias Bätz運用餐廳的創新實驗室ANIMA保存當令食材 / WalkerLand窩客島整理提供
▲德國米其林二星主廚Tobias Bätz運用餐廳的創新實驗室ANIMA保存當令食材 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

本次餐酒會由Tobias Bätz設計6道主菜與1道甜點，搭配5款精選佐餐酒，每人餐價9,880元+10%。菜單展現主廚對台灣當地食材的細膩掌握與創新運用，如以地瓜、牛肉乾等本土食材，結合日式味噌、昆布、乾香菇等調味元素，取代德國傳統內臟料理。
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：起司與蔓越莓的邂逅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：起司與蔓越莓的邂逅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​


「魚子醬和榛果的圓舞曲」以昆布與乾香菇熬製的老虎奶醬搭配分子蛋黃與魚子醬，層次豐富。「野菌清湯佐香草蒸蛋」的茶碗蒸滑嫩清香，佐以蘑菇清湯和醋漬黑加侖，完美展現酸甜與鮮美的平衡。主菜部分以「北海道珍饈搭酸模、蕎麥白醬」的鮭魚與干貝搭配蕎麥白醬和檸檬醬，展現精緻的和風義式風味。
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：魚子醬和榛果的圓舞曲 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：魚子醬和榛果的圓舞曲 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

而「美國金牌極黑和牛菲力佐黑蒜醬」則以熟成巴薩米克醬點綴，帶出肉質鮮甜與濃郁香氣。甜點「櫻桃甘納許搭摩爾冰淇淋」則以烤焙冰淇淋與巧克力甘納許相輔相成，櫻桃與微鹹巧克力碎片平衡甜度，為整場饗宴畫下完美句點。
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：櫻桃甘納許搭摩爾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲德國米其林二星 AURA​​​​​​​ x 漢來大飯店：櫻桃甘納許搭摩爾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​


漢來美食持續推動高端餐飲文化交流，邀請米其林名廚來台客座，讓台灣饕客能親身體驗世界級的餐飲盛宴。這次由Tobias Bätz主廚精心策劃的餐酒會，透過科技與創意，呈現突破地域與季節限制的料理哲學，為台灣美食愛好者帶來無可取代的頂級饗宴。
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台，與漢來大飯店「焰牛排館」合作 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台，與漢來大飯店「焰牛排館」合作 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼德國米其林二星餐廳「AURA」主廚Tobias Bätz首度來台，與漢來大飯店「焰牛排館」合作 / WalkerLand窩客島整理提供

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德國米其林二星餐廳 AURA x 高雄漢來大飯店

地點：焰牛排館 高雄市前金區成功一路266號45F（高雄漢來大飯店）
價錢：6道主菜、1道甜點、5款精選佐餐酒／餐價每人9,880元+10%

 

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