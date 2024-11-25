日本全家「吉伊卡哇和菓子」預計11/26正式開賣！將吉伊卡哇、小八和兔兔化身為精緻甜點，以可愛的睡衣派對為主題，共計打造出15種表情，而且每款造型均搭配星形和菓子，超可愛的模樣，絕對讓粉絲愛不釋手。最近準備去日本的朋友，現在可別錯過了。



▲▼日本全家「吉伊卡哇和菓子」將於11/26正式開賣，共有15種造型可以選 / 圖片來源：ファミリーマート​​​​​​​



日本全家 吉伊卡哇和菓子

販售時間：11/26

販售價錢：398円（含稅）；包含吉伊卡哇、小八、兔兔三種角色、共15種造型。