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全家「吉伊卡哇和菓子」日本開賣！睡衣派對造型、15種表情超欠買。

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2024-11-25 20:40:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ファミリーマート
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本全家「吉伊卡哇和菓子」預計11/26正式開賣！將吉伊卡哇、小八和兔兔化身為精緻甜點，以可愛的睡衣派對為主題，共計打造出15種表情，而且每款造型均搭配星形和菓子，超可愛的模樣，絕對讓粉絲愛不釋手。最近準備去日本的朋友，現在可別錯過了。
▲▼日本全家「吉伊卡哇和菓子」將於11/26正式開賣，共有15種造型可以選 / 圖片來源：ファミリーマート​​​​​​​
▲▼日本全家「吉伊卡哇和菓子」將於11/26正式開賣，共有15種造型可以選 / 圖片來源：ファミリーマート​​​​​​​
▲▼日本全家「吉伊卡哇和菓子」將於11/26正式開賣，共有15種造型可以選 / 圖片來源：ファミリーマート​​​​​​​



日本全家攜手日本超人氣角色「吉伊卡哇」，推出全新「食べマスあそーと」系列和菓子。結合了日式練切與麻糬甜點，融入多款餡料風味。吉伊卡哇造型甜點採用草莓餡，搭配星形紅豆餡，甜而不膩又層次豐富；兔兔角色則以奶茶風味餡為主角，配上星形巧克力餡，濃郁滑順令人著迷。

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▲日本全家「吉伊卡哇和菓子」吉伊卡哇選用草莓餡搭配星形紅豆餡 / 圖片來源：ファミリーマート
▲日本全家「吉伊卡哇和菓子」吉伊卡哇選用草莓餡搭配星形紅豆餡 / 圖片來源：ファミリーマート

而小八則是使用牛奶餡搭配星形紅豆餡，呈現出經典日式甜點的細膩風味。這系列和菓子將於11/26在日本全家正式開賣，憑藉角色可愛的造型與精緻的餡料搭配，預計將掀起一波搶購熱潮。如果說粉絲們近期有機會去日本，可別錯過到日本享受挑選角色表情的樂趣。
▲日本全家「吉伊卡哇和菓子」小八使用牛奶餡搭配星形紅豆餡​​​​​​​ / 圖片來源：ファミリーマート
▲日本全家「吉伊卡哇和菓子」小八使用牛奶餡搭配星形紅豆餡​​​​​​​ / 圖片來源：ファミリーマート

 

日本全家 吉伊卡哇和菓子

販售時間：11/26
販售價錢：398円（含稅）；包含吉伊卡哇、小八、兔兔三種角色、共15種造型。

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 編輯 張人尹
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