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大量哥吉拉攻佔新莊！哥吉拉主題咖啡館「怪獸天團珈琲所」，哥吉拉迷必來。

怪獸天團珈琲所 新莊美食 新莊咖啡廳 哥吉拉
2024-11-28 20:24:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「怪獸天團珈琲所」是一間以哥吉拉為主題的新莊咖啡廳，老闆在男孩時期便鍾情於怪獸、長大後則對咖啡有所執著，遂將兩樣喜好相結合、誕生了「怪獸天團珈琲所」。空間不僅可見大量的哥吉拉蒐藏，也有販售哥吉拉周邊商品，哥吉拉粉絲一定要來。

▲▼怪獸天團珈琲所/ WalkerLand窩客島整理提供



「怪獸天團珈琲所」藏於新莊巷弄，目測至少有上百隻哥吉拉公仔坐鎮、蒐藏所費不貲。除了數量驚人的哥吉拉公仔之外，牆面上也有各式哥吉拉電影海報搭配綠色植栽作為點綴，整個咖啡館空間亦猶如哥吉拉主題展覽相信造訪的哥吉拉迷無不稱羨。

▲▼怪獸天團珈琲所/ WalkerLand窩客島整理提供


「怪獸天團珈琲所」除了供應手沖咖啡、茶飲之外，還特別選用有「新莊人的貝果」之稱的鹹光餅（平安餅）來包覆炙燒生火腿或蔓越莓乳酪；有趣的是，「怪獸天團珈琲所」門口不僅可見貓咪的身影，吧檯內更有隻超可愛的「店鴨」陪著老闆夫婦一起上班。

推薦閱讀：哥吉拉登入高雄鹽埕區！「怪獸喫茶」哥吉拉燒超夯，滿滿哥吉拉公仔，哥吉拉迷不能錯過。

▲▼怪獸天團珈琲所/ WalkerLand窩客島整理提供

 

怪獸天團珈琲所

地址：新北市新莊區建中街48巷7號
營業時間：週二至週五11:30~18:00；週六至週日11:30~20:00

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