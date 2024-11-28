「怪獸天團珈琲所」是一間以哥吉拉為主題的新莊咖啡廳，老闆在男孩時期便鍾情於怪獸、長大後則對咖啡有所執著，遂將兩樣喜好相結合、誕生了「怪獸天團珈琲所」。空間不僅可見大量的哥吉拉蒐藏，也有販售哥吉拉周邊商品，哥吉拉粉絲一定要來。



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怪獸天團珈琲所

地址：新北市新莊區建中街48巷7號

營業時間：週二至週五11:30~18:00；週六至週日11:30~20:00