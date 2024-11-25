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星宇航空送商務艙機票！中華隊38人全員都有 謝謝台灣英雄奪冠軍。

星宇航空 商務艙 中華隊 12強 more
2024-11-25 16:42:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：星宇航空
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編輯 鄭雅之

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星宇航空大喊中華隊英雄真的謝謝你們！中華隊在世界棒球12強賽中的精彩表現感動全台，也震撼了全球棒球迷。這次賽事不僅帶來久違的熱血時刻，更讓台灣棒球再度閃耀國際舞台。星宇航空為向這群不懈奮戰的台灣囝仔致敬，宣布將贈送中華隊全體球員及教練，每人一張全球不限航點商務艙來回機票，展現對球隊傑出表現的最大支持與肯定。

▲▼星宇航空 中華隊12強冠軍送全團商務艙機票 / WalkerLand窩客島整理提供。



星宇航空表示，中華隊在東京巨蛋的奮力拼搏，不僅是台灣之光，更是一場讓全台熱血沸騰的盛事。為感謝這38位球員與教練為國家拚下的榮耀，星宇航空特別以頂級商務艙票作為獎勵，希望球隊在繁忙賽事後，能藉由星宇的高端服務放鬆身心，享受屬於自己的悠閒時光。同時，這份心意也寄望中華隊能再創佳績，再次將台灣的棒球魂帶向世界。

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▲▼星宇航空 中華隊12強冠軍送中華隊38人不線航點商務艙機票 / WalkerLand窩客島整理提供。

 

星宇航空 中華隊12強冠軍優惠

活動內容：星宇航空贈送中華隊全體球員及教練全球不限航點商務艙來回機票
受贈對象：中華隊38位球員及教練

 

 

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