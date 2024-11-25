星宇航空大喊中華隊英雄真的謝謝你們！中華隊在世界棒球12強賽中的精彩表現感動全台，也震撼了全球棒球迷。這次賽事不僅帶來久違的熱血時刻，更讓台灣棒球再度閃耀國際舞台。星宇航空為向這群不懈奮戰的台灣囝仔致敬，宣布將贈送中華隊全體球員及教練，每人一張全球不限航點商務艙來回機票，展現對球隊傑出表現的最大支持與肯定。



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星宇航空 中華隊12強冠軍優惠

活動內容：星宇航空贈送中華隊全體球員及教練全球不限航點商務艙來回機票

受贈對象：中華隊38位球員及教練