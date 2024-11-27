苗栗大湖草莓季來了！冬天來苗栗大湖採草莓，順便吃大湖美食、草莓甜點剛剛好，大湖草莓每年收成期預計從11月中旬一直到明年4月，近期假日不知道去哪玩，不妨到大湖採草莓，揪親友、帶小孩都很適合，窩客島蒐羅苗栗7間大湖美食，讓你採完大湖草莓，繼續吃大湖美食、草莓季下午茶。



▲苗栗大湖美食大湖草莓下午茶，大湖草莓季順吃/ WalkerLand窩客島整理提供



到苗栗大湖採草莓，首推「紅色琉璃瓦 」草莓園，不僅能體驗採草莓的樂趣、收穫新鮮草莓回家，一旁還有咖啡廳提供下午茶，可以享用各種草莓甜點；此外「元成冰菓室」擺放了滿滿的草莓、煉乳的草莓牛奶冰，最上面再加整顆布丁吃起來太過癮；想吃主食則要到苗栗客家餐館「福菜園」、已傳承三代的「勝春小吃店」，客家風味餐點、粄條來苗栗吃起來。



▲大湖草莓季順吃苗栗大湖美食7選/ WalkerLand窩客島整理提供



超夢幻紫藤咖啡廳吃草莓下午茶：伊果咖啡 Eagle Coffee

部落客 莎笠，小日子 造訪 伊果咖啡 Eagle Coffee 說：

鬆餅整個都是初戀粉色系，看起來好浪漫，外酥內Ｑ，單吃微微甜味，搭上特調草莓醬多份草莓香甜，搭上冰淇淋多份奶味香甜也很棒。



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伊果咖啡 Eagle Coffee

地址：苗栗縣大湖鄉

電話：03-795-1858

完整介紹由部落客「莎笠，小日子」於窩客島分享：EAGLE COFFEE 伊果咖啡｜大湖景觀餐廳推薦！如夢似幻紫色咖啡廳，各式精品咖啡、創意料理，還有期間限定草莓鬆餅



▲▼超夢幻紫藤咖啡廳吃草莓下午茶：伊果咖啡 Eagle Coffee/ WalkerLand窩客島整理提供





苗栗大湖草莓園還能吃草莓甜點：紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping

部落客 Jason's Life 造訪 紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping 說：

園區採高架草莓，有別於一般的草莓園，有規劃咖啡廳用餐區，可以現採現吃以外，咖啡廳供應著滿滿的草莓甜點、飲品，還有披薩鹹食，就算自己採的不夠，現場也可以吃的很開心



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紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping

地址：苗栗縣大湖鄉96之6號

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：【苗栗大湖｜美食】紅色琉璃瓦& SUHU Café。苗栗大湖高架草莓，規劃用餐區，供應滿滿的草莓甜點和飲品



▲▼苗栗大湖草莓園還能吃草莓甜點：紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping/ WalkerLand窩客島整理提供





浮誇系苗栗大湖草莓牛奶冰：元成冰菓室

部落客 北極熊x迷你竹 造訪 元成冰菓室 說：

這家位在苗栗大湖老街裡的老店元成冰菓室，以古早味清冰為底的草莓牛奶冰，鋪滿滿的草莓加上煉乳好好吃，搭著布丁、QQ圓完全就是料多滋味美。



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元成冰菓室

地址：苗栗縣大湖鄉民生路62-2號

電話：03-799-1607

完整介紹由部落客「北極熊x迷你竹」於窩客島分享：苗栗縣大湖鄉苗栗大湖草莓季美食|元成冰菓室草莓牛奶冰・大湖老街裡古早味清冰老店



▲▼浮誇系苗栗大湖草莓牛奶冰：元成冰菓室/ WalkerLand窩客島整理提供





苗栗大湖IG必拍美式餐廳：Route3 三號公路

部落客 SISI人妻 造訪 Route3 三號公路 說：

一直很想去IG打卡熱點「Route3 三號公路」，9月到苗栗大湖過紀念日，剛好可以安排這個點，遠遠就看到美式風格的招牌～～絕對不會錯過，非常顯眼！



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食朝食晝麵舖

地址：苗栗縣大湖鄉

電話：03-799-2728

完整介紹由部落客「SISI人妻」於窩客島分享：大湖餐廳 | Route3 三號公路 偽出國 還原美式復古餐廳 快來拍公路網美照



▲▼苗栗大湖IG必拍美式餐廳：Route3 三號公路/ WalkerLand窩客島整理提供





苗栗大湖人氣客家餐館吃這家不踩雷：福菜園

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 福菜園 說：

福菜園環境清幽、內部裝潢走日式風格，今天單點了六菜一湯每道佳餚都相當下飯沒有踩雷，價格方面經濟又實惠，停車也方便。



福菜園

地址：苗栗縣大湖鄉法雲寺5-5號

電話：03-799-0413

完整介紹由部落客「小貝與小貝婆的幸福生活」於窩客島分享：【苗栗大湖－福菜園】客家菜餐廳、環境優美有溫泉的高cp值客家料理



▲▼苗栗大湖人氣客家餐館吃這家不踩雷：福菜園/ WalkerLand窩客島整理提供





苗栗大湖在地傳三代客家小吃：勝春小吃店

部落客 貪吃猴 造訪 勝春小吃店 說：

上面的油蔥是精華，推薦拌勻在吃，湯頭清香甘甜，是很古早味的那種，粄條滑溜順口，煮的不會太過軟爛，略有點口感，個人覺得還不錯吃。



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勝春小吃店

地址：苗栗縣大湖鄉中山路70號

電話：03-799-2417

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【苗栗美食】勝春小吃店｜大湖百年老店客家小吃，超香油蔥湯粄條只要50元！ - 貪吃猴的幻想



▲▼苗栗大湖在地傳三代客家小吃：勝春小吃店/ WalkerLand窩客島整理提供





苗栗大湖超Q彈水晶餃：食朝食晝麵舖

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 食朝食晝麵舖 說：

一口咬下Q嫩中帶有嚼勁的水晶餃皮，化入嘴裡的肉餡鮮香、細膩的油脂香氣，加上醬料的豐富層次，讓人一顆接一顆吃起來直到清空碗裡的手工水晶餃。



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食朝食晝麵舖

地址：苗栗縣大湖鄉民生路53號

電話：03-799-1305

完整介紹由部落客「冠婷｜生活趣」於窩客島分享：【食朝食晝麵舖】質感客家米食！大湖美食推薦，跟著在地這樣吃：軟Q餡料厚實手工水晶餃尬手炒辣椒醬│菜單



▲▼苗栗大湖超Q彈水晶餃：食朝食晝麵舖/ WalkerLand窩客島整理提供

