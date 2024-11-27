就連彰化排隊名店「新口味蛋黃酥」也推買一送一！中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，不管是不是球迷，在雙殺贏球、完封日本的瞬間，全台都陷入大肆慶祝的尖叫聲中，各家優惠活動也紛紛出爐，分享奪冠喜悅。這次，連彰化蛋黃酥名店「新口味蛋黃酥」也推出4天快閃買一送一優惠，用滿滿的誠意狂賀中華隊奪冠。



▲▼新口味蛋黃酥 買一送一慶祝中華隊奪冠軍 / WalkerLand窩客島整理提供。



新口味蛋黃酥 買一送一

1、蛋黃酥禮盒買一送一：即日起至11月29日，每日限量40組，每人每日限購一盒，限鹿港頂番婆總店現場購買。

2、台式下午茶套餐買一送一：11月27日至11月29日，每日限量40組，限鹿港店現場享用。

3、LINE官方帳號免運優惠：即日起至11月29日23:59，購買6入文青款蛋黃酥禮盒四盒組，享免運送到家，並加贈精選咖啡包與茶包各一款。