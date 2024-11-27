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新口味蛋黃酥買一送一！彰化蛋黃酥名店4天買一送一 賀中華隊冠軍。

新口味 蛋黃酥 彰化蛋黃酥 買一送一 more
2024-11-27 13:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：新口味食品行
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

就連彰化排隊名店「新口味蛋黃酥」也推買一送一！中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，不管是不是球迷，在雙殺贏球、完封日本的瞬間，全台都陷入大肆慶祝的尖叫聲中，各家優惠活動也紛紛出爐，分享奪冠喜悅。這次，連彰化蛋黃酥名店「新口味蛋黃酥」也推出4天快閃買一送一優惠，用滿滿的誠意狂賀中華隊奪冠。
新口味蛋黃酥台北快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲▼新口味蛋黃酥 買一送一慶祝中華隊奪冠軍 / WalkerLand窩客島整理提供。



於即日起至11/29期間，只要購買「6入蛋黃酥禮盒」即可享有買一送一優惠，一次帶走12顆人氣蛋黃酥，於每天早上十點整在鹿港頂番婆總店現場開賣，每日僅限量40組，每人限購一組，建議大家提前去排隊，才能變成蛋黃酥富翁。不僅如此，透過新口味食品行LINE官方帳號購買指定禮盒四盒組，還能享免運服務，加碼贈送精選咖啡包和茶包各一款，讓這場勝利充滿更多溫馨。
新口味蛋黃酥台北快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲▼新口味蛋黃酥 買一送一連續4天限量開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。
新口味蛋黃酥台北快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


同時，新口味食品行鹿港店同步推出「台式下午茶套餐買一送一」活動，讓粉絲們可以和朋友一同品味榮耀的甜點時刻。活動時間僅限11月27日至11月29日，每日限量40組。套餐內包含剛出爐的蛋黃酥與精選茶飲或現沖咖啡，提供店內現場享用，帶來最純粹的美味體驗。

推薦閱讀：12強冠軍買一送一吃甜點！京町山本屋日式糰子、北海道冰淇淋都有。

▲新口味蛋黃酥下午茶組 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。


 

新口味蛋黃酥 買一送一 

1、蛋黃酥禮盒買一送一：即日起至11月29日，每日限量40組，每人每日限購一盒，限鹿港頂番婆總店現場購買。
2、台式下午茶套餐買一送一：11月27日至11月29日，每日限量40組，限鹿港店現場享用。
3、LINE官方帳號免運優惠：即日起至11月29日23:59，購買6入文青款蛋黃酥禮盒四盒組，享免運送到家，並加贈精選咖啡包與茶包各一款。

 

 

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