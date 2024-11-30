卡娜赫拉的小動物又來圈粉了！這次全新推出「卡娜赫拉的小動物緣起物」系列，將P助與粉紅兔兔變身為滿滿日式元素的緣起物，帶來象徵好運的寓意。系列包含富士山、犬張子、萬寶槌、鯉魚旗、招財貓與鏡餅，還有隱藏版的粉紅兔兔犬張子，設計充滿巧思與趣味。各款緣起物不僅有著吉祥寓意，更以可愛細節俘虜粉絲們的心，隱藏版更是以6:120的機率超稀有，成為「超級幸運星」的關鍵就在此。
▲▼小七開賣卡娜赫拉的小動物緣起物盲盒 / WalkerLand窩客島整理提供。
這系列緣起物每款都有專屬吉祥意涵，例如錦鯉造型的P助象徵克服困難、犬張子寓意平安健康成長，招財貓更是財源滾滾的代表。隱藏版粉紅兔兔犬張子更以其稀有性成為粉絲熱追的目標，每盒盲抽都充滿驚喜。每款都經過細緻設計，尺寸約45-66mm的塑膠材質讓收藏與擺放更加便利。
▲▼小七「卡娜赫拉的小動物緣起物」盲盒共有七款，包含一款隱藏版 / WalkerLand窩客島整理提供。
即日起，全台7-11便利商店近6500家門市正式販售，每盒建議售價280元，還能在各大線上通路購買完整中盒組合。粉絲不僅能在盲抽中感受期待的樂趣，還能同步關注其他新款周邊，讓卡娜赫拉陪伴日常生活每個角落。
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▲▼小七開賣卡娜赫拉的小動物緣起物盲盒公仔超欠收藏 / WalkerLand窩客島整理提供。
卡娜赫拉的小動物緣起物盲盒
建議售價：280元/盒
購買通路：全台7-eleven便利商店及各大線上通路