卡娜赫拉的小動物又來圈粉了！這次全新推出「卡娜赫拉的小動物緣起物」系列，將P助與粉紅兔兔變身為滿滿日式元素的緣起物，帶來象徵好運的寓意。系列包含富士山、犬張子、萬寶槌、鯉魚旗、招財貓與鏡餅，還有隱藏版的粉紅兔兔犬張子，設計充滿巧思與趣味。各款緣起物不僅有著吉祥寓意，更以可愛細節俘虜粉絲們的心，隱藏版更是以6:120的機率超稀有，成為「超級幸運星」的關鍵就在此。



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卡娜赫拉的小動物緣起物盲盒

建議售價：280元/盒

購買通路：全台7-eleven便利商店及各大線上通路