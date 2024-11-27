誰說必勝客只會出獵奇口味！必勝客年末特別推出奢華新品，包括超頂、超推的「嫩牛大蝦起司比薩」和「美式炭烤小肋排拼盤」，讓粉絲輕鬆在家就能吃到頂級海陸盛宴，同時還有首次登場的「奢華三起司餅皮」，濃郁起司口感加倍，年底聚餐、在家約吃就先收進口袋名單。



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▲必勝客年末披薩新品，奢華三起司餅皮、炭烤小肋排推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



針對年末歡聚話題，這次必勝客推出「嫩牛大蝦起司比薩」，以鮮嫩牛排搭配炙烤Q彈大蝦，搭配法式多蜜醬、濃郁乳酪起司，打造豐富層次的變化。同時，點心副餐則推出新品「美式炭烤小肋排拼盤」，以獨門醬汁醃漬並慢火燒烤熟化，入口即化的柔嫩口感、搭配小尺寸肋排，讓人一口接一口超涮嘴。



▲必勝客年末披薩新品，嫩牛大蝦起司比薩 炭烤小肋排 / WalkerLand窩客島整理提供

必勝客2024年末新品推薦

專治「吃披薩不吃邊邊」的粉絲，必勝客首度推出「奢華三起司餅皮」，以熟成切達起司、莫札瑞拉起司和帕馬森起司絲打造多層次鹹香口感。餅皮烘烤至金黃酥脆，咬下去還會拉絲，讓人升級「奢華三起司餅皮」就不怕比薩邊邊吃不完。▲▼必勝客年末披薩新品，奢華三起司餅皮加價升級 / WalkerLand窩客島整理提供為了滿足不同聚會需求，必勝客推出多種年末優惠套餐。「嫩牛大蝦起司比薩」單點半價459元起，搭配副食和飲料的「聖誕跨年小套餐」只要659元起；適合大派對的「聖誕跨年奢華餐」則是1049元起。不僅如此，還有限時優惠的「私廚比薩獨饗套餐盒」249元，就算約不到咖也能一人獨享。只要買聖誕新品就搭配應景的聖誕樹包裝，更增添聖誕節氣氛。▲▼必勝客年末披薩新品，必勝客披薩優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

嫩牛大蝦起司大比薩

供應時間：11/26~1/6

售價：大比薩918元起，享外帶大比薩買大送大，外送買大送小優惠；外帶單點嚐鮮半價459元起



美式炭烤小肋排拼盤

供應時間：11/26~2/10

售價：原價759元，特價599元。套餐加價只要170元



奢華三起司餅皮

供應時間：11/26~2/17

售價：大比薩+145元升級、小比薩+115元升級



必勝客 聖誕節優惠整理

活動時間：11/26~1/6

優惠內容：

聖誕跨年小套餐：

1個嫩牛大蝦起司比薩+副食1份+1.25L可樂，特價659元起



聖誕跨年奢華餐：

1個嫩牛大蝦起司比薩+外帶1個750元以下大比薩/外送1個490元以下小比薩+副食1份+1.25 L可樂，特價1049元起



APP獨家 Hot拼盤經典餐（僅限PK APP訂購）：

1個大比薩+外帶1個大比薩/外送1個小比薩+1份指定拼盤。

半價升級奢華三起司餅皮：大比薩餅皮升級+72元/小比薩餅皮升級+57元



私廚比薩獨饗套餐盒：

個人比薩3選1+小份金黃薯瓣+2個黃金雞柳條+2顆巧克力QQ球+飲料，特價249元

比薩選項：嫩牛鮮蝦起司/法式海陸盛宴/松露干貝鮮蝦起司