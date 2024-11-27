為了搶攻歲未吃到飽必吃清單，JR東日本大飯店台北限時推出系列美食優惠專案，其中包含了吃到飽最愛的Brilliant鉑麗安全日餐廳「假日下午茶」4人同行1人免費超值優惠。還有飯店一樓「Platform月台町」與三樓「THE BAR」推出「紅燒極品牛肉麵」第二碗半價超值優惠，就是要讓美食老饕吃到停不下來。



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▲JR東日本大飯店台北 假日下午茶吃到飽4人同行1人免費 / WalkerLand窩客島整理提供



JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日吃到飽餐廳自11/30至12/29推出「假日下午茶」期間限定優惠，只需透過線上訂位時備註「12強」，即可享受四人同行一人免費的優惠價格。Brilliant鉑麗安全日假日下午茶吃到飽活動，匯聚多樣化的海陸饗宴，從鮮美的生魚片、壽司蝦，到牛蹄蟹、熟蝦與炒蟹，海鮮選擇應有盡有。



此外，經典牛肩肉、蜜汁醃燻火腿等肉類佳餚也令人垂涎，搭配各式烤肉、沙拉與披薩，更為吃到飽控們增添多元選擇。在甜點部分則包括各類經典蛋糕與口感細膩的冰淇淋，為整場美食體驗畫下完美句點。這項假日下午茶優惠不僅滿足味蕾，更成為家人與好友相聚的理想選擇，為今年冬季的節慶時光增添更多歡樂與溫馨。



▲JR東日本大飯店台北 假日下午茶吃到飽從鮮美的生魚片、壽司蝦，到牛蹄蟹、熟蝦與炒蟹，海鮮選擇應有盡有 / WalkerLand窩客島整理提供

同時，飯店內位於一樓的「Platform月台町」與三樓的「THE BAR」攜手推出超人氣的紅燒極品牛肉麵。這道招牌牛肉麵以牛頰肉、牛肋條、牛腱與牛肚四種部位慢火滷製，搭配用牛骨與牛筋熬製的濃郁湯底，再加上手工刀削麵的Q彈口感，層次豐富且香氣撲鼻，深受食客喜愛。從11/25至12/1期間限定兩人同行即可享第二碗半價的超值價格。▲JR東日本大飯店台北 紅燒極品牛肉麵半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

JR東日本大飯店台北 假日下午茶吃到飽4人同行1人免費

優惠期間：2023年11月30日至12月29日。

優惠內容：4人同行1人免費。

參加方式：透過線上訂位時備註「12強」。

官網：https://taipei.metropolitan.tw/



JR東日本大飯店台北 紅燒極品牛肉麵半價優惠

優惠期間：2023年11月25日至12月1日。

優惠內容：兩人同行，第二碗半價。