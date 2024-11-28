哈根達斯冰淇淋買3送3！誰說冬天不能吃冰，哈根達斯這次特別推出冬季限定口味「薄荷巧克力、紅絲絨起司蛋糕」，以及每年聖誕節必吃「冰淇淋火鍋」等甜點同步回歸。這次哈根達斯也為了慶祝棒球中華隊12強奪冠，在11/29-12/01快閃三天推出「冰淇淋買3送3」優惠，再冷都想吃冰淇淋。



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▲▼哈根達斯買三送三，哈根達斯聖誕節新品及優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



哈根達斯 買三送三優惠

哈根達斯推出冬季限定新口味「薄荷巧克力冰淇淋」，清涼薄荷與濃郁巧克力片的絕妙搭配，配色上與一般亮綠色不同，而是保留了牛奶冰淇淋顏色，也降低薄荷味的刺激感，就算不是薄荷巧克力粉絲也能嘗試。還有超夯口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」再度回歸，香醇起司冰淇淋基底，搭配紅絲絨可可醬、紅絲絨餅乾，打造多層次口感。▲▼哈根達斯聖誕節限定冰淇淋新口味推薦 / WalkerLand窩客島整理提供同時，冬季限定「哈根達斯內用冰淇淋火鍋」強勢回歸，本次還有冬季新品「許願麋鹿巴菲」、「森林樂章」等聖誕節應景的冰淇淋甜點。飲品部分則有超療癒「融心棉花棒棒糖熱可可」，在可可放上炙燒的棉花棒棒糖，在棉花糖中間更是覆盆子雪酪，冷熱交融打造最療癒吃法。外帶則有「紅絲絨棉花糖熱可可、薄荷巧克力熱咖啡拿鐵」把新口味冰淇淋變成飲料帶著走。▲▼哈根達斯聖誕節冰淇淋新品，冰淇淋火鍋推薦 / WalkerLand窩客島整理提供這次，哈根達斯賀中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，哈根達斯特別在11/29-12/1推出買3送3優惠。到哈根達斯門市說出通關密語「Team Taiwan」，即可享外帶冰淇淋「買三送三」優惠。同時，即日起粉絲只要綁定官方LINE會員，並於全台門市單筆消費滿800元（不含內用服務費），即可獲聖誕節限定款「Häa小熊」乙隻，跟冰淇淋控一起過聖誕節。▲▼哈根達斯買三送三優惠，哈根達斯聖誕節Häa小熊限定活動 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：11月29日起至12月1日

活動內容：凡於哈根達斯全台門市購買外帶三球冰淇淋，並大聲說出「Team Taiwan」就送三球冰淇淋，



哈根達斯 Häa小熊活動

活動方式：凡哈根達斯官方LINE綁定會員，於全台哈達斯門市購買指定品項註1，單筆消費滿800元（不含內用服務費），即可憑券兌換「Häa小熊」乙隻（數量有限、贈完為止，每位會員限贈一次）