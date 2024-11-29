超人氣美式炸雞Popeyes將於12/4正式進駐台北101購物中心，成為台北101重要美食新亮點。從中正區許昌街的首店開幕到如今信義區的戰略佈局，Popeyes致力於將正宗路易斯安那風味帶給台灣消費者。此次入駐101，更象徵品牌對於台灣市場的重視，也希望讓更多炸雞控可以品嚐到最美味的Popeyes炸雞。



▲Popeyes台北101限定買一送一！開幕限定免費送鬆脆小鮮肉雞塊 / WalkerLand窩客島整理提供



Popeyes炸雞為了慶祝台北101店的盛大開幕，Popeyes特別推出101限定「登峰造極海陸堡」，以豪邁份量挑戰速食界的極限。這款餐點採用酥脆炸雞與鮮美蝦排作為主角，夾入香軟的布里歐麵包中，再搭配濃郁的檸檬奶油乳酪醬、新鮮萵苣，層次豐富且風味多樣，勢必成為饕客心中的速食新標杆。



▲Popeyes台北101 限定 登峰造極海陸堡 / WalkerLand窩客島整理提供



Popeyes台北101 12/4開幕活動

此外，台灣消費者最喜愛的招牌產品「勁厚布里歐雞腿堡」也將持續成為焦點。這款經典炸雞堡堅持以嚴選雞肉經過12小時肯瓊醃漬，並採用手工裹粉及牛油炸製工序，完整保留路易斯安那的地道風味。一年銷量之高，甚至可堆疊出32座台北101的高度，堪稱Popeyes的鎮店之寶。同時，聖誕節期間，Popeyes亦推出全新下午茶組合「每口都是巧克力比司吉」與「綿雲絲滑熱巧克力」，為消費者帶來節慶幸福感。巧克力比司吉外層酥脆、內裡鬆軟，濃郁巧克力內餡讓人一口上癮；搭配南方風味的熱巧克力，絲滑的奶香與濃郁可可絕對令人沉醉。▲Popeyes台北101 勁厚布里歐雞腿堡 / WalkerLand窩客島整理提供最後，Popeyes台北101門市開幕當天更有特別活動，首101名顧客凡購餐即可免費獲贈「鬆脆小鮮肉雞塊」一份，搭配招牌BBQ醬，呈現美式炸雞的極致美味。此外，自開幕日起的三天內，每日限量101份消費者將獲贈肯瓊脆脆薯條，讓炸雞迷盡情享受地道南方風味。▲Popeyes台北101 12/4開幕首101名顧客凡購餐即可免費獲贈「鬆脆小鮮肉雞塊」一份 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：12月4日

活動內容：前101名顧客專屬禮，凡購餐即可免費獲贈「鬆脆小鮮肉雞塊（5塊）」一份。

附贈美式風味BBQ醬，每人限領一份，數量有限，送完為止。



Popeyes台北101開幕前三日限量活動

活動期間：12月4日－12月6日

活動內容：凡購買套餐，免費贈送「肯瓊脆脆薯條（小份）」一份。每日限量101份，先到先得，送完即止。