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長榮Kitty飛機打卡點！長榮航空彩繪機嘉年華 5大三麗鷗打卡點開拍。

長榮航空 三麗鷗 KITTY 聯名 more
2024-11-29 12:57:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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Kitty控、航空迷都要衝！長榮航空這次特別打造 「Hello 好久不見一長榮航空彩繪機嘉年華」，快閃3天在松菸限定展出，快閃展場中可以看到最新的三麗鷗聯名彩繪機「粉萌機」與「糖果機」，還有波音787夢幻客艙、巨型飛機模型、全家族彩繪機展示等體驗、打卡點，還有機會免費拿機票，粉絲週末就先衝松菸朝聖。

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▲▼Hello 好久不見一長榮航空彩繪機嘉年華，Kitty彩繪機打卡點  / WalkerLand窩客島整理提供



長榮航空今在松菸文創舉辦「彩繪機嘉年華」，公開最新4.0彩繪機「粉萌機」與「糖果機」，分別服務桃園至仙台、巴黎航線。先前長榮航空已推出多款三麗鷗彩繪機，這次全新亮相的兩架飛機，不只可以透過模型搶先看到可愛的機身設計，還有機艙內限定餐具展示，不只更活潑、更可愛，也讓粉絲們更期待搭到三麗鷗彩繪機出國玩。

▲▼長榮航空三麗鷗彩繪機，粉萌機與糖果機首次公開  / WalkerLand窩客島整理提供


除了展示聯名彩繪機之外，這次長榮航空更在現場規劃多個體驗區，包含Q版彩繪機打卡點、波音787客艙，也展出過往長榮航空的三麗鷗彩繪機、三麗鷗機上小物與周邊商品，現場還有放大版的機上餐具、Kitty登機證，讓粉絲拍照打卡更可愛。

▲▼長榮航空彩繪機嘉年華，體驗區及展示區打卡點  / WalkerLand窩客島整理提供


活動現場還有互動拍貼機、以及360度環景拍攝區，粉絲可邊拍、邊玩。在活動現場只要完成指定闖關任務，還能獲得三麗鷗聯名限定好禮，更有機會抽中「粉萌機」「糖果機」航線機票，前往仙台或巴黎旅行，不管是航空迷、三麗鷗鐵粉、Kitty控，通通趁週末3天先衝松菸朝聖。

▲▼長榮航空彩繪機嘉年華，5大三麗鷗拍照打卡點推薦  / WalkerLand窩客島整理提供


Hello 好久不見一長榮航空彩繪機嘉年華
活動期間：2024/11/29-12/01
活動地點：松山文創園區文創大街

看更多Hello 好久不見一長榮航空彩繪機嘉年華打卡點：



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