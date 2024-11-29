想吃脆皮肉圓不用跑彰化！台北4間「脆皮肉圓」必吃清單在這裡，包括饒河夜市必吃的「冠捷脆皮黃金肉圓」的兩次酥炸技術打造金黃脆皮、藏身在信義區角落的「家家脆皮肉圓」，以及捷運萬隆站附近、時常提早完售的「寶島肉圓店」，與新北蘆洲人推薦的「瀨戶老阿伯甜不辣專賣店」等，現在就讓大家在台北也能感受脆皮肉圓的迷人魅力。



▲想吃脆皮肉圓不用跑彰化！台北4間「脆皮肉圓」必吃清單在這裡 / WalkerLand窩客島整理提供



台北脆皮肉圓推薦：寶島肉圓店（台北文山）

位在捷運萬隆站附近的「寶島肉圓店」，可是附近學生族群必吃的好店之一。這邊跟一般餐廳略有不同，除了可以吃到台北傳統的清蒸口味，還有酥炸的黃金肉圓，一次兩種口感，讓不少人意猶未盡。不過大家要注意，雖然說店面營業時間到晚上8點，不過脆皮肉圓時常在6點之前就會完售，想吃的朋友務必儘早抵達。



地址：台北市文山區羅斯福路五段136號1樓

營業時間：11:30 - 20:00；週一公休



▲位在捷運萬隆站附近的「寶島肉圓店」，可是附近學生族群必吃的好店之一 / 圖片來源：寶島肉圓店

台北脆皮肉圓推薦：瀨戶老阿伯甜不辣專賣店（新北蘆洲）

以酥脆外皮和紅糟肉餡為特色的脆皮肉圓，「瀨戶老阿伯甜不辣專賣店」可是蘆洲人必吃的餐廳清單之一。紅糟肉餡散而不柴，搭配醃製筍塊，外層金黃酥脆，與內餡形成絕佳對比。甜辣醬與香菜點綴，層次豐富。店內設計結合台式文青與日式元素，用餐空間整潔明亮，開放式廚房一覽無遺，難怪不少在地人都很推薦。



地址：新北市蘆洲區中山一路114號

營業時間：15:00 - 22:00；週一公休



▲▼「瀨戶老阿伯甜不辣專賣店」可是蘆洲人必吃的餐廳清單之一 / 圖片來源：瀨戶老阿伯甜不辣專賣店​​​​​​





台北脆皮肉圓推薦：冠捷脆皮黃金肉圓（饒河夜市、台北信義）

信義區、饒河夜市也能吃到脆皮肉圓！台北小吃「冠捷脆皮黃金肉圓」以兩次反覆酥炸的製作方式，打造出金黃酥脆的外皮，於在地打出名號。這種外表脆口，又能吃到肉圓Q彈口感的滋味，大家怎麼能不來吃吃看呢？而這邊菜單也相當多元，除了脆皮肉圓還有湯包、臭豆腐等選項，現在就趕緊來看看吧。



完整文章：信義區也有脆皮肉圓！「冠捷脆皮黃金肉圓」兩次酥炸超脆，饒河夜市也有分店。



▲▼信義區、饒河夜市「冠捷脆皮黃金肉圓」也能吃到脆皮肉圓 / WalkerLand窩客島整理提供



台北脆皮肉圓推薦：家家脆皮肉圓（台北信義）

台北也有脆皮肉圓！不用特地跑到彰化，信義區的「家家脆皮肉圓」就能讓你大快朵頤。隱身瑠公國中旁的小攤，主打「脆皮肉圓」、「酥炸臭豆腐」和「蚵仔大腸麵線」等傳統小吃；不論是「ㄎㄠㄎㄠ」作響的脆皮肉圓，還是外酥內嫩的臭豆腐，都讓人吃完忍不住再來一份。



完整文章：​​​​​​​台北也有脆皮肉圓！信義區必吃「家家脆皮肉圓」不用到彰化也能吃。



▲▼隱身瑠公國中旁的小攤「家家脆皮肉圓」也有脆皮肉圓 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

