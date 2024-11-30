日本國民零食「香菇山」攜手台灣，於華山1914文創園區舉辦「香菇山大收穫祭」。活動以趣味的「吶喊吧香菇山」比賽為主軸，只要對著麥克風大聲喊出「呀吼」，就能免費拿香菇餅乾，越大聲、送越多包，最高一次送你300包香菇餅乾免費吃。



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▲▼香菇山大收穫祭，吶喊吧香菇山活動免費吃餅乾 / WalkerLand窩客島整理提供



香菇山大收穫祭 吶喊吧香菇山 快閃活動

超人氣日本零食「香菇山」，以巧克力、餅乾組成可愛香菇的造型，讓零食增添趣味。這次香菇山特別在11/29-11/30快閃推出「吶喊吧香菇山」挑戰賽。參加者只需大聲喊出「呀吼」，聲音越大、就能贏得越多香菇山巧克力餅乾。聲音最大者更甚至能抱回多達300包餅乾，感受「山」一樣的豐厚收穫，現場還有香菇山吉祥物登場，與粉絲互動，邊玩邊打卡。▲▼香菇山大收穫祭，吶喊吧香菇山活動最多免費送300包餅乾 / WalkerLand窩客島整理提供此外，壽司郎與明治攜手推出的第一波限量聯名甜點活動日前圓滿落幕。為了回饋粉絲們的熱情支持，壽司郎與明治加碼推出12月聖誕限定特別聖代，讓大家在聖誕節期間大吃一波。甜點控、零食控、巧克力控，這次先衝華山吶喊，吃免費的香菇山餅乾。▲▼香菇山聯名壽司郎，即將推出12月聖誕限定特別聖代 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：11/29-11/30

活動地點：華山1914文創產業園區 華山劇場