高雄人也不一定知道的楠梓小吃！源自中國湖北的傳統烤餅「陳記荊州鍋盔餅」藏在高雄楠梓巷弄，不僅是熱門楠梓美食，亦是超夯的辦公室團購美食。鍋盔餅現點現做，餅皮製作費工，內餡口味超過十種、鹹甜兼具，近期還推出新口味「巴東牛肉鍋盔」與「奶油焦糖肉桂」。



▲▼陳記荊州鍋盔餅的烤餅製程繁瑣/ WalkerLand窩客島整理提供



陳記荊州鍋盔餅推薦

巴東牛肉鍋盔、奶油焦糖肉桂鍋盔

陳記荊州鍋盔餅店家資訊

地址：高雄市楠梓區朝明路116巷4號

電話：0919 883 309