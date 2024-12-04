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超夯高雄巷弄小吃！辦公室團購美食「陳記荊州鍋盔餅」，口味超過十種。

陳記荊州鍋盔餅 高雄美食 高雄小吃
2024-12-04 20:40:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 圖片：美食好芃友
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄人也不一定知道的楠梓小吃！源自中國湖北的傳統烤餅「陳記荊州鍋盔餅」藏在高雄楠梓巷弄，不僅是熱門楠梓美食，亦是超夯的辦公室團購美食。鍋盔餅現點現做，餅皮製作費工，內餡口味超過十種、鹹甜兼具，近期還推出新口味「巴東牛肉鍋盔」與「奶油焦糖肉桂」。

▲▼陳記荊州鍋盔餅的烤餅製程繁瑣/ WalkerLand窩客島整理提供



「陳記荊州鍋盔餅」鍋盔餅純製作繁瑣，麵糰需先攪打成糰，再逐一進行鬆弛、包餡、擀平等，接著老闆自桌上徒手抄起一個個鍋盔餅、並且徒手將餅依附上烤爐內壁。等候數分鐘後，老闆再以長柄將鋼盔餅取出，每一個步驟都馬虎不得、足見真功夫。

▲陳記荊州鍋盔餅老闆徒手將鍋盔餅依附烤爐內壁/ WalkerLand窩客島整理提供

▲陳記荊州鍋盔餅的烤餅出爐時香氣四溢/ WalkerLand窩客島整理提供

剛出爐的鋼盔餅香氣四溢，會先靜置放涼一點後再交給客人，也因此若現場無法久候、建議先打電話預訂，老闆會將鍋盔餅置於保溫箱；口味部分，特別推薦新口味「巴東牛肉鍋盔」，散發獨特南洋香料味，並帶點辣感。肉桂控則必點「奶油焦糖肉桂鍋盔」，肉桂和焦糖香氣相得益彰，平常喜歡吃香濃肉桂捲的讀者也一定會愛。

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▲陳記荊州鍋盔餅的新口味「巴東牛肉鍋盔」/ WalkerLand窩客島整理提供

▲肉桂控來陳記荊州鍋盔餅必點口味「奶油焦糖肉桂鍋盔」/ WalkerLand窩客島整理提供

 

陳記荊州鍋盔餅推薦

巴東牛肉鍋盔、奶油焦糖肉桂鍋盔

陳記荊州鍋盔餅店家資訊

地址：高雄市楠梓區朝明路116巷4號
電話：0919 883 309

 

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陳記荊州鍋盔餅

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place高雄市楠梓區高雄市楠梓區朝明路116巷4號
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 編輯 鄭雅之
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