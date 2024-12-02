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「哆啦A夢咖啡廳」插旗日本東京！記憶吐司三明治必吃，即日起開放訂位。

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2024-12-02 16:03:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本哆啦A夢咖啡廳來了！期間限定「哆啦A夢 F’s Kitchen」插旗日本東京，期間不只有哆啦A夢，還有不少藤子・F・不二雄老師的作品。餐廳預計12/12登場，並於即日起開放預約。這裡不僅可以品嚐到以角色為靈感的餐點，包含「哆啦A夢記憶吐司三明治」、「大耳鼠最愛拉麵套餐」等，還能購入限定周邊商品。
▲▼日本哆啦A夢咖啡廳來了！期間限定「哆啦A夢 F’s Kitchen」插旗日本東京 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲▼日本哆啦A夢咖啡廳來了！期間限定「哆啦A夢 F’s Kitchen」插旗日本東京 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲▼日本哆啦A夢咖啡廳來了！期間限定「哆啦A夢 F’s Kitchen」插旗日本東京 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン



不只有哆啦A夢！日本東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」將於12/12全新開幕，餐廳坐落於澀谷的 RAYARD MIYASHITA PARK，店面以藤子・F・不二雄筆下的經典角色為主題，多個作品中的可愛角色將會化身為餐點與擺設，營造出濃厚的童年氛圍。

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​​▲不只有哆啦A夢！日本東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」將於12/12全新開幕 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲不只有哆啦A夢！日本東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」將於12/12全新開幕 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン

咖啡廳菜單充滿創意且充滿童趣，結合「哆啦A夢」、「小超人帕門」、「大耳鼠」、「叮噹貓」等經典作品角色，像是哆啦A夢經典故事裡的「記憶吐司三明治」，以及「大耳鼠最愛拉麵套餐」、「哆啦A夢特製牛肉燉飯」等，總共有 9 種主餐和 5 款甜點供選擇。
▲日本東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」共有 9 種主餐和 5 款甜點供選擇 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲日本東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」共有 9 種主餐和 5 款甜點供選擇 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン

除了美味餐點，「哆啦A夢 F’s Kitchen」還推出專屬周邊商品，如各種角色的絨玩偶、菜單設計的小夾子、透明文件夾和雙色筆等，讓粉絲可以將回憶帶回家。餐廳於即日起開放預約，如果沒預約到也別擔心，餐廳現場也能外帶做享用，最後點餐時間為晚上8點，計畫前往東京的朋友們，可別錯過這超可愛的夢幻餐廳囉。
▲▼除了餐點，東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」還推出專屬周邊商品​​​​​​​，現場也有外帶餐點可以買 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲▼除了餐點，東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」還推出專屬周邊商品​​​​​​​，現場也有外帶餐點可以買 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン
▲▼除了餐點，東京咖啡廳「哆啦A夢 F’s Kitchen」還推出專屬周邊商品​​​​​​​，現場也有外帶餐點可以買 / 圖片來源：ドラえもん　Ｆ’ｓキッチン

日本東京 哆啦A夢咖啡廳

地址：東京都渋谷区神宮前6-20-10　RAYARD　MIYASHITA PARK South 2階
營業時間：11：00～21：00（20：00 為最後點餐時間）
預約網址：https://dora-fskitchen.com/

 

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 編輯 鄭雅之
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