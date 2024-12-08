卡娜赫拉又到高鐵賣萌了！歲末送禮季來臨，高鐵線上購物平台「T-Shopping高鐵線上購」推出多重驚喜優惠，為年底選購禮品增添便利與驚喜。最吸睛的莫過於與百年餅店舊振南攜手推出的「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，外盒設計以高鐵車廂為主題，既可愛又實用，讓禮盒不僅僅是伴手禮，更是趣味收藏品。即日起至1月10日，單筆消費滿888元即可享免運費優惠，還能善用TGo會員點數折抵金額，更加實惠。
▲▼高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物鳳梨酥聯名，滿額免運 / WalkerLand窩客島整理提供。
全新登場的「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，和舊振南合作，嚴選台農17號金鑽鳳梨製成，口感滑順、奶香濃郁的鳳梨酥。紙盒設計成兔兔、P助搭乘高鐵在窗邊和大家打招呼的可愛模樣，讓粉絲搶來收藏。購買「四入樂享盒四盒組」還可享優惠價888元，不僅輕鬆免運直送到家，禮盒內還附贈「卡娜赫拉的小動物立卡」，可以剪裁成小書籤或尺規，實用又討喜。
▲▼高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物鳳梨酥，內含舊振南鳳梨酥、卡娜赫拉的小動物立卡 / WalkerLand窩客島整理提供。
此外，「T-Shopping高鐵線上購」同步限量開賣「百二歲聯名良辰雙享禮盒組」，禮盒內包含來自南投鹿谷的蜜香烏龍茶與兩款濃郁茶香內餡的法式薄餅，並搭配高山烏龍牛乳糖，散發濃郁茶香與酥脆口感，每盒售價2,000元，還附贈高鐵標準車廂免費乘車券乙張。高質感木盒包裝更讓這款禮盒成為拜訪親友的絕佳選擇，用心意滿滿的禮物串起真實相見的情感聯繫。
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高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥
四入樂享盒四盒組，優惠價888元，12月8日前預購免運。附「卡娜赫拉的小動物立卡」，可作小書籤或尺規。
高鐵Ｘ百二歲聯名良辰雙享禮盒組
每盒售價2,000元，限量加贈高鐵標準車廂免費乘車券。
T-Shopping高鐵線上購全館優惠
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