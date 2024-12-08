卡娜赫拉又到高鐵賣萌了！歲末送禮季來臨，高鐵線上購物平台「T-Shopping高鐵線上購」推出多重驚喜優惠，為年底選購禮品增添便利與驚喜。最吸睛的莫過於與百年餅店舊振南攜手推出的「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，外盒設計以高鐵車廂為主題，既可愛又實用，讓禮盒不僅僅是伴手禮，更是趣味收藏品。即日起至1月10日，單筆消費滿888元即可享免運費優惠，還能善用TGo會員點數折抵金額，更加實惠。



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高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥

四入樂享盒四盒組，優惠價888元，12月8日前預購免運。附「卡娜赫拉的小動物立卡」，可作小書籤或尺規。



高鐵Ｘ百二歲聯名良辰雙享禮盒組

每盒售價2,000元，限量加贈高鐵標準車廂免費乘車券。



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