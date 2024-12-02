頂呱呱、Uber Eats聯名推花雕雞呱呱包！為了歡慶頂呱呱50週年和Uber Eats來台8週年，兩大強強聯手以「8九不離食，最頂潮台味」為主題，推出濃郁酒香的「花雕雞呱呱包」及清新解膩的「烏梅桂花雪泥」和「花雕菜呱包」等特色周邊商品，懷舊台味再次擄獲台灣人的歡心。
▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名，推全新花雕雞呱呱包 / WalkerLand窩客島整理提供。
頂呱呱明星商品「呱呱包」再次創新，這次以台灣經典花雕雞料理為靈感，推出全新「花雕雞呱呱包」。香氣濃郁的花雕酒搭配嫩滑雞肉，呈現酒香層次與濃醇風味，每一口都帶來暖心滋味。全新飲品「烏梅桂花雪泥」則以烏梅酸甜與桂花清香打造絕妙口感，既能解膩又生津解渴，與花雕雞呱呱包搭配堪稱絕佳組合。無論是想暖胃進補或是享受清新飲品，為冬日帶來無與倫比的味覺驚喜。
▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名「花雕雞呱呱包、烏梅桂花雪泥」 / WalkerLand窩客島整理提供。
活動期間，頂呱呱特別推出聯名周邊「花雕菜呱包」與「花雕洗香籃」，以復古台灣美學設計讓人愛不釋手。菜瓜布吸水膨脹後療癒可愛，洗衣籃則兼具實用與收納功能，讓美食與日常生活充滿趣味。不僅如此，聯名套餐提供三種選擇，從個人到多人共享皆有豐富搭配，更加碼贈送限量周邊商品與超值加購優惠，數量有限，想要搶購的粉絲可得把握機會。
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▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名周邊「花雕菜呱包」與「花雕洗香籃」 / WalkerLand窩客島整理提供。
頂呱呱 花雕雞呱呱包
活動日期：2024/12/3(二)～2025/1/3(五)
新品單點：
花雕雞呱呱包 $79
烏梅桂花雪泥 $65(M)/$75(L)
優惠套餐：
花雕醉香獨享餐 $219
花雕醉香雙韻餐 $429（贈花雕菜呱包乙個）
花雕醉香同樂餐 $859（贈花雕菜呱包乙個）
頂呱呱、Uber Eats聯名周邊
花雕菜呱包 $49
花雕洗香籃 $299
頂呱呱KWA KWA CLUB會員專屬
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