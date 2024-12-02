頂呱呱、Uber Eats聯名推花雕雞呱呱包！為了歡慶頂呱呱50週年和Uber Eats來台8週年，兩大強強聯手以「8九不離食，最頂潮台味」為主題，推出濃郁酒香的「花雕雞呱呱包」及清新解膩的「烏梅桂花雪泥」和「花雕菜呱包」等特色周邊商品，懷舊台味再次擄獲台灣人的歡心。



▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名，推全新花雕雞呱呱包 / WalkerLand窩客島整理提供。



頂呱呱 花雕雞呱呱包

活動日期：2024/12/3(二)～2025/1/3(五)

新品單點：

花雕雞呱呱包 $79

烏梅桂花雪泥 $65(M)/$75(L)



優惠套餐：

花雕醉香獨享餐 $219

花雕醉香雙韻餐 $429（贈花雕菜呱包乙個）

花雕醉香同樂餐 $859（贈花雕菜呱包乙個）



頂呱呱、Uber Eats聯名周邊

花雕菜呱包 $49

花雕洗香籃 $299



頂呱呱KWA KWA CLUB會員專屬

現折$20聯名套餐折抵券

現折$10聯名單點折抵券