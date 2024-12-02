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頂呱呱新聯名！花雕雞呱呱包超涮嘴，Uber Eats聯名送周邊。

頂呱呱 Uber Eats 聯名 花雕雞呱呱包 more
2024-12-02 14:13:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：頂呱呱
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

頂呱呱、Uber Eats聯名推花雕雞呱呱包！為了歡慶頂呱呱50週年和Uber Eats來台8週年，兩大強強聯手以「8九不離食，最頂潮台味」為主題，推出濃郁酒香的「花雕雞呱呱包」及清新解膩的「烏梅桂花雪泥」和「花雕菜呱包」等特色周邊商品，懷舊台味再次擄獲台灣人的歡心。

▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名，推全新花雕雞呱呱包 / WalkerLand窩客島整理提供。



頂呱呱明星商品「呱呱包」再次創新，這次以台灣經典花雕雞料理為靈感，推出全新「花雕雞呱呱包」。香氣濃郁的花雕酒搭配嫩滑雞肉，呈現酒香層次與濃醇風味，每一口都帶來暖心滋味。全新飲品「烏梅桂花雪泥」則以烏梅酸甜與桂花清香打造絕妙口感，既能解膩又生津解渴，與花雕雞呱呱包搭配堪稱絕佳組合。無論是想暖胃進補或是享受清新飲品，為冬日帶來無與倫比的味覺驚喜。

▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名「花雕雞呱呱包、烏梅桂花雪泥」 / WalkerLand窩客島整理提供。


活動期間，頂呱呱特別推出聯名周邊「花雕菜呱包」與「花雕洗香籃」，以復古台灣美學設計讓人愛不釋手。菜瓜布吸水膨脹後療癒可愛，洗衣籃則兼具實用與收納功能，讓美食與日常生活充滿趣味。不僅如此，聯名套餐提供三種選擇，從個人到多人共享皆有豐富搭配，更加碼贈送限量周邊商品與超值加購優惠，數量有限，想要搶購的粉絲可得把握機會。

推薦閱讀：麥當勞聖誕節優惠！麥當勞APP 連續26天抽1元大麥克 冰島來回機票。

▲▼頂呱呱、Uber Eats聯名周邊「花雕菜呱包」與「花雕洗香籃」 / WalkerLand窩客島整理提供。


 

頂呱呱 花雕雞呱呱包

活動日期：2024/12/3(二)～2025/1/3(五)
新品單點：
花雕雞呱呱包 $79
烏梅桂花雪泥 $65(M)/$75(L)

優惠套餐：
花雕醉香獨享餐 $219
花雕醉香雙韻餐 $429（贈花雕菜呱包乙個）
花雕醉香同樂餐 $859（贈花雕菜呱包乙個）
 

頂呱呱、Uber Eats聯名周邊

花雕菜呱包 $49
花雕洗香籃 $299
 

頂呱呱KWA KWA CLUB會員專屬

現折$20聯名套餐折抵券
現折$10聯名單點折抵券

 

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