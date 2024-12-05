聖誕禮物買起來！這次KHTOY針對聖誕節特別推出多款不同角色、不同系列的玩偶新品，不論卡娜赫拉20週年限定周邊，還有全新三麗鷗玩偶、迪士尼的米奇與米妮、牡蠣寶寶，以及KHTOY旗艦店設置聖誕節超應景的「北極熊巨大扭蛋機」，要送女友聖誕節禮物，也可以直接帶著女友到玩偶天堂KHTOY買起來。



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▲▼KHTOY絨毛玩偶旗艦館 聖誕節新品 卡娜赫拉20週年周邊推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



KHTOY絨毛玩偶旗艦館

這次聖誕節新品，KHTOY主打卡娜赫拉20週年慶典限定周邊，包含4吋與9吋的絨毛玩偶以慶生帽與蝴蝶結。此外，粉絲也一定要買週年場景禮物盒、絨毛蛋糕等限定商品，幫兔兔、P助增加慶生儀式感。還有超療癒的12吋繞邊抱枕，小土匪手持繽紛氣球與派對彩炮，不論擺設或日常使用都充滿可愛能量。▲▼聖誕節聖誕禮物新品推薦 卡娜赫拉20週年周邊玩偶 / WalkerLand窩客島整理提供除此之外，KHTOY更因應聖誕節，特別打造高達4.5米的北極熊巨大扭蛋機，玩一次250元，每顆扭蛋內藏聖誕限量禮品，有機會獲得特賞超大薑餅人造型靠枕、聖誕樹置物桶、薑餅人厚抱枕等多種可愛聖誕周邊獎品供選擇。此外，單筆消費滿3000元，還能免費獲得一次扭蛋機會，讓粉絲感受聖誕節氣氛。▲▼KHTOY聖誕節限定活動 北極熊巨大扭蛋機 / WalkerLand窩客島整理提供如果要挑聖誕禮物，這次也一定要衝三麗鷗全新展區，酷洛米、大耳狗等人氣角色的絨毛場景與巨型娃娃機成為吸睛亮點，搭配甜美拍照框與新品展示，迪士尼的米奇與米妮也以列車長造型亮相，駕駛特製列車帶領粉絲探索北極熊聖誕國度。還有「愛麗絲夢遊仙境」中的牡蠣寶寶玩偶，呆萌表情與精緻細節，是送少女的最佳聖誕禮物推薦。▲▼KHTOY聖誕節限定新品推薦 三麗鷗 米奇與米妮 牡蠣寶寶 / WalkerLand窩客島整理提供

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號



KHTOY北極熊的聖誕禮物活動

活動時間：11月28日至12月31日

活動內容：

1、全館滿$1000享85折；滿$3000享有75折

2、全館滿$1500並按讚粉絲專頁，贈聖誕盲盒

3、全館滿$3000免費玩乙次巨大扭蛋機