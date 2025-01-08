喜歡動物的日本旅遊愛好者一定會愛上大分！除了廣為人知的「九州自然動物公園」之外，大分市還有「高崎山自然動物園」，園內目前約有1000隻日本獼猴（又稱「雪猴」）。特別的是，「高崎山自然動物園」沒有使用任何圍籬，野生獼猴隨心所欲在此生活著，旅人也能近距離觀察牠們。



▲▼ 高崎山自然動物園是以日本猴子為主的大分動物園/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝







高崎山自然動物園資訊

抵達「高崎山自然動物園」後，可以選擇步行前往重點區域，若是有長輩、兒童同行抑或行動不便者也不用擔心，可以搭乘名為「猴子軌道」的觀光纜車、五分鐘即可抵達猴群聚集地，且觀光纜車來回票價只要為110 日圓，便宜又省時。▲高崎山自然動物園設有/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲高崎山自然動物園的猴子將近上千隻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「高崎山自然動物園」隨處可見大小猴子，而且數量龐大的野生獼猴卻僅劃分兩群，各群數量皆超過400 隻，猴群會輪流下山來玩耍。此外，每半小時工作人員會前來餵食一次，猴子則會瞬間從四面八方蜂擁而來、場面十分震撼。不過要注意的是，禁止餵食、觸摸猴子，避免發生危險。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲高崎山自然動物園分為兩大猴群，各有一隻猴王/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲高崎山自然動物園的猴王居高臨下享用食物/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：大分市神崎3098-1

電話：097-532-5010