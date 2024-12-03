全球影視界最受矚目的韓國原創影集「魷魚遊戲」第2季終於揭開序幕。這部深刻描繪人性掙扎與殘酷遊戲的劇集，自首次亮相以來便攪動了全球觀眾的心弦，而本季預告的公開再度吸引了無數目光。李政宰將強勢回歸，繼續飾演成奇勳（456號），這位曾經的遊戲贏家，此次將帶領觀眾再次走入那個令人不寒而慄的生存遊戲世界。隨著全新遊戲的開始，賭注將變得更加致命，並且奇勳將再次面臨是否能成功終結這場無情遊戲的重大挑戰。





在全新的預告片中，成奇勳被神秘力量再次帶回熟悉的遊戲場景。與此同時，該季的「負責人」角色由李炳憲出演，他將與成奇勳展開一場充滿謎團與懸念的對峙。預告片中，成奇勳依舊駕駛著他那輛熟悉的禮車，隨著車內傳來「負責人」的語音對話：「456號，你找我有什麼事？」成奇勳的回答簡潔有力：「讓我回去參加遊戲。」隨著情節推進，觀眾可以看到「英熙娃娃」以及「123木頭人」等經典遊戲場景再次重現，這些元素的回歸為本季增加了更多的張力與熟悉感。儘管成奇勳試圖警告其他玩家「別動！」，但叛逆的玩家依然無視警告，甚至在遊戲中製造了更大的混亂，使得遊戲過程更加危險且難以預測。



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這一季，觀眾將見識到更多層次的遊戲內部矛盾，無論是盟友間的信任崩潰，還是敵對玩家之間的激烈對抗，都將在本季中大大提升故事的張力。除了李政宰的回歸，這一季也迎來了新一批極具實力的演員，包括任時完、姜河那、朴珪瑛等人，他們的加入將為劇集帶來全新的懸疑氛圍和複雜的人物關係，使劇情更加撲朔迷離。同時，近日公布的「魷魚遊戲」第2季海報也成為焦點。海報中，參賽者們在一個神秘的圓形舞台上奮力衝刺，背景中不僅有象徵遊戲的旋轉木馬，還強調了新一輪遊戲的緊張感和危機四伏的情勢。成奇勳站在最前方，目光堅定，帶領著玩家們向未知的目的地前進，這一幕不僅象徵著遊戲的開始，也昭示著接下來將會有更多驚心動魄的挑戰和出乎意料的劇情發展。隨著12月26日全球首播日的臨近，粉絲們的期待也越來越高。而在台灣，高雄市成為本季的宣傳重鎮，Netflix與高雄市政府合作推出了名為「1.2.3. 高雄人」的宣傳活動。12月21日，這場盛大的活動將在高雄港啟動，屆時「魷魚遊戲」第2季的角色將現身，並與台灣觀眾一同見證這場全球熱潮。市長陳其邁表示，高雄市非常榮幸能成為此次宣傳的主辦城市，希望這次活動能夠進一步提升高雄的國際知名度。「魷魚遊戲」第2季的回歸，不僅意味著更多致命遊戲的開始，也象徵著成奇勳與其他玩家的命運將再次交織。在這場生死遊戲中，所有人都將面臨最殘酷的挑戰，誰能生還，誰又將成為新的犧牲品，這一切都將在12月26日揭曉。

魷魚遊戲第2季 全球宣傳活動登台 12/21高雄成重點城市

Netflix與高雄市政府合作推動「1.2.3. 高雄人」活動，活動將於12月21日在高雄港啟動，吸引粉絲共襄盛舉。

活動期間：12.21-01.05

活動地點：高雄真愛碼頭

官網：https://www.instagram.com/p/DDEdVLBtWTS/