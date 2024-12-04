南韓政府於今晚宣布實施緊急戒嚴，此舉迅速引起台灣旅遊業及旅客的高度關注。根據中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽的分析，目前南韓政府並未公開戒嚴細節，包括是否涉及宵禁或軍事管制等措施，因此對旅行團的實際影響仍不明朗。他指出，現階段旅行團行程未見異動，但未來仍需密切關注南韓政局及相關公告。



▲圖片來源：外交部領事事務局針對韓國的旅遊警示截至12/4 零晨零五分，列為灰色警示「提醒注意」 / WalkerLand窩客島整理



李奇嶽表示，南韓總統尹錫悅於3日晚間突然宣布戒嚴，理由是國內政局動亂，但未進一步說明戒嚴範圍及細節，包括飛機是否正常起降，或特定地區是否實施限制等。由於資訊有限，目前旅行團依舊照常出發。然而，他直言，若戒嚴範圍擴大或影響加劇，未來恐對旅遊市場產生波動，尤其是寒假與農曆新年檔期的團體旅遊銷售可能受衝擊。



交通部觀光署則扮演關鍵角色，負責在必要時發布因應標準，為旅行社及旅客提供指引。李奇嶽補充道，一旦戒嚴情勢對旅行團造成不便，觀光署將立即採取行動，協助業者根據標準處理相關事宜。而在未有進一步公告之前，旅行團計畫不受影響。



此外，台灣旅遊業者對此事件的後續發展深感憂心，特別是南韓向來因高性價比而備受台灣旅客青睞。寒假與農曆新年為旅遊旺季，相關旅遊需求是否因戒嚴消息而下降，將取決於南韓政府接下來的措施及整體局勢的變化。李奇嶽強調，目前最重要的是觀察南韓政府的後續動態，以便及時應對可能的變數。這次突如其來的戒嚴令無疑讓已規劃前往南韓的旅客感到不安，但在細節未明朗之前，旅行社與旅客仍以現有安排為主。未來幾日，南韓局勢的進一步發展，將成為影響台灣赴韓旅遊市場的重要關鍵。同時，外交部領事事務局針對韓國的旅遊警示截至12/4 零晨零五分，列為灰色警示「提醒注意」。



▲圖片來源：外交部長 林佳龍 粉絲團 / WalkerLand窩客島整理

最後更新：韓國國會於當地時間4日召開全體會議，通過要求解除戒嚴的決議。根據韓國憲法第77條第5款規定：當國會請求解除戒嚴令，並經多數登記議員同意時，韓國總統就應解除戒嚴令。