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名偵探柯南來過！別府經典景點「海地獄」，絕美湛藍溫泉池、極樂饅頭必吃。

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2025-01-02 08:18:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

來到別府旅遊，勢必會來一場別府地獄溫泉巡禮，而七個地獄溫泉當中又以「海地獄」最為經典，是網友公認必訪的地獄。七個地獄溫泉門票各自獨立，單一門票為450日圓，如果預計參觀五個以上建議購買2200日圓的通用券會比較划算。要注意的是，山地獄因退出別府地獄組合、改由私人經營，所以通用券無法使用。

▲▼海地獄是大分別府旅遊的經典景點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



1200年前鶴見岳爆發所形成「海地獄」，乍看猶如清涼湛藍的藍色池水，實際上卻是高達98度的溫泉，這裡販售的溫泉蛋自然是以地獄溫泉煮出來的；「海地獄」裡頭還有一個赤池，和「血池地獄」一樣都是呈現血紅色的色澤，只是規模相較之下比小很多。

▲海地獄內有一個赤池，算是規模較小的血池地獄/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲海地獄設有足湯區，天氣寒冷之際泡足湯格外療癒/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「海地獄」設有足湯區，天氣寒冷之際來泡足湯感覺格外舒服療癒。此外，位於「海地獄」出入口處、以高溫地熱蒸氣蒸熟的「極樂饅頭」是遊客來此必吃的小甜食。有趣的是，人人都會來上一盒的紅豆小饅頭，有出現在動漫《名偵探柯南》，這也讓柯南迷多了一個來「海地獄」的理由。

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▲▼海地獄必吃的極樂饅頭，在動畫《名偵探柯南》也有登場/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



海地獄資訊

地址：大分縣別府市鐵輪559-1
電話：0977-66-1577

 

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