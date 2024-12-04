迪士尼年度大片「獅子王：木法沙」將於12/19搶先全美在台上映，為全球影迷帶來全新角度的震撼視覺與情感體驗。這部影片作為經典動畫「獅子王」的前傳，將焦點轉移到辛巴的父親木法沙，深入描繪他從孤兒到榮耀國傳奇國王的成長歷程。故事通過精緻細膩的視覺效果與感人至深的情節，重現非洲草原的壯麗景致，帶領觀眾進一步了解這位象徵勇氣與智慧的王者是如何誕生的。



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▲迪士尼年度大片「獅子王：木法沙」將於12/19搶先全美在台上映 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理



影片以王國顧問拉飛奇的敘述作為開端，他向辛巴與娜娜的女兒琪拉雅講述木法沙年少時的故事。木法沙的童年艱辛且充滿挑戰，他作為一名無依無靠的孤兒，在一次偶然的機緣中與當時的王儲塔卡（後來的刀疤）相識。兩人在相互扶持中展開了追尋自我定位的冒險旅程，並共同面對命運的多重考驗。隨著劇情發展，木法沙不僅經歷了友情的考驗，還邂逅了未來的伴侶沙拉碧。故事刻畫了他如何從一名普通的獅子逐漸蛻變為承擔王國命運的偉大國王。木法沙的堅韌與勇氣不僅贏得了王國人民的信任，也為他的傳奇生涯奠定了基石。



為迎接「獅子王：木法沙」的盛大上映，威秀影城特別推出了獨家限量電影套票，讓影迷能以全新方式融入這部經典動畫的世界。套票將於12月5日中午正式開賣，內容包括一張全票、中份爆米花一份、大杯飲料一杯，外加一款隨機角色玩偶鑰匙圈吊飾。



▲為迎接「獅子王：木法沙」的盛大上映，威秀影城特別推出了獨家限量電影套票 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

威秀影城「獅子王：木法沙」限量電影套票

此次威秀影城推出的「獅子王：木法沙」玩偶吊飾共有五款，分別以木法沙、塔卡（刀疤的前身）、拉飛奇、沙祖以及辛巴的母親沙拉碧為設計靈感。吊飾採用高質感毛絨材質與精緻電繡技術製作，生動還原角色的細節特徵。同時，吊飾內建伸縮鑰匙圈功能，不僅能妥善收納鑰匙，還可作為包包吊飾，兼具趣味性與實用性，滿足影迷的收藏需求。限量電影套票備受期待，吊飾設計更是成為影迷關注的焦點。五款角色不僅呈現了經典動畫的核心精神，更透過毛絨質感與創新設計為其增添了現代生活的實用功能。威秀影城表示，這些吊飾以隨機形式提供，每款數量有限，售完即止，預計將掀起搶購熱潮。影迷不僅能在影院重溫「獅子王」的壯麗傳奇，也能透過這些吊飾將非洲草原的故事帶回日常生活中。▲▼威秀影城推出的「獅子王：木法沙」玩偶吊飾共有五款 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

購買任一版本全票，即可加價229元獲得限定組合

限量套票包含：中份爆米花一份、大杯飲料一杯、隨機款式的電影角色玩偶鑰匙圈吊飾（五款可選）

玩偶吊飾設計：木法沙、塔卡（刀疤的前身）、拉飛奇、沙祖、沙拉碧

