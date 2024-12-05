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史努比聖誕倒數日曆！史努比新聯名超萌 衝康是美買交換禮物。

史努比 聯名 康是美 Profusion more
2024-12-05 15:52:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：康是美
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

聖誕節不知道要買什麼交換禮物，那就到康是美買史努比、Profusion最新聯名！以聖誕樂園為主題推出一系列聯名美妝和周邊的史努比、Profusion聯名，有史努比造型收納袋之外，更有大家最愛的史努比聖誕倒數日曆，每一天都有拆禮物的驚喜感，讓史努比控、女生們天天有小確幸。

▲▼史努比、Profusion 聖誕樂園聯名康是美開賣 / 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理



此次，Profusion攜手《PEANUTS》，推出全新聖誕樂園聯名系列，將史努比和小夥伴們的純真魅力融入每款美妝產品。涵蓋眼線筆、液態眼影、晚安唇膜與小燈泡指甲油等多樣選擇，外觀充滿童趣，不論是打造派對妝容，還是提升日常儀式感，都讓人感受到滿滿的節慶氛圍與可愛風格。更有多款史努比造型收納小包，方便大家外出使用。

▲▼史努比、Profusion 聖誕倒數日曆、史努比收納包 / 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理


最吸睛的聯名禮盒，以聖誕倒數概念設計，抽屜式包裝內含眼影盤、腮紅盤、高光和假睫毛等多種美妝單品，滿足各種妝容需求。小燈泡指甲油套組色彩飽和，搭配特製刷頭，手殘黨也能輕鬆上手。附贈的史努比摺疊鏡可手持或立起，讓補妝時刻充滿儀式感。不論是犒賞自己還是交換禮物，這系列都為聖誕節增添更多驚喜與歡樂。

推薦閱讀：7-11史努比周邊新品！史努比吐司造型包 吐司飲料提袋搶先預購。

▲▼史努比、Profusion 聖誕樂園聯名禮盒、史努比折疊鏡免費送 / 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理


 

史努比、Profusion 聖誕樂園聯名

販售通路：康是美
款式：眼線筆套組、晚安唇膜組、液態眼影三入組、小燈泡指甲油套組、聯名禮盒(內含眼影盤、腮紅盤、假睫毛等多項美妝好物)、聖誕倒數禮盒、史努比摺疊鏡

 

 

 

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