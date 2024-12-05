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全家咖啡買6送6！全家咖啡寄杯優惠喝起來 一日快閃要搶。

全家 超商咖啡 優惠 買6送6 more
2024-12-05 21:29:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家咖啡買6送6每個月都要搶！對於小資族而言，每個月初的全家好咖日優惠一定要先搶、先寄杯，單品咖啡買6送6的超狂寄杯優惠，讓大家每天一大早就到全家喝咖啡提神。這次12月不僅有單品美式、拿鐵，還有極鬆餅、Mini more甜點下殺優惠，下午茶整套優惠直接收下。


每個月6號早上十點一定要先準時搶全家好咖日優惠，打開全家APP就可以下單買單品美式、拿鐵買6送6寄杯優惠，兌換期限至明年六月底，12杯全家咖啡讓大家慢慢喝、不怕喝不完。若是自帶環保杯的話，當場再現折10元超划算，是上班族每個月的小確幸。



這次活動更搭配minimore甜點系列優惠，法式千層蛋糕、半熟起司塔同品項可享買2送1優惠，搭上寄杯的咖啡整套下午茶超療癒。全家人氣的極鬆餅也在好咖日推出買6送3，多款口味任選，包括大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧、香濃起司與伯爵可可，不論是早餐搭配咖啡還是下午茶都相當適合。

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全家好咖日限定優惠

單品美式/拿鐵 同品項買6送6，可兌換至明年6月30日。
Mini more 法式千層蛋糕、半熟起司塔 指定同品項買2送1，限量3000組。
極鬆餅 買6送3 (大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧、香濃起司、伯爵可可鬆餅任選)

自備環保杯購買飲品再現折10元。

 

 

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